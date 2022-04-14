King Shiba (KINGSHIB) -rahakkeen tokenomiikka
King Shiba (KINGSHIB) -rahakkeen tiedot
The King of the Shiba Kingdom has arrived to the Binance Smart Chain to provide his subjects protection for their investments and rewards for their fealty. King Shiba banishes all reward tokens from his lands, instead providing the kingdom reflection and daily burns to give it the best chance to moon. Sell all peasant shiba and floki tokens you hold and pay tribute to the King of Shibas!
The King Shiba Team has proven experience delivering safe crypto projects with the marketing connections that can rocket us to the moon. Trust is earnt through honesty and consistent performance, and we look forward to earning the community’s trust in this project.
King Shiba (KINGSHIB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu King Shiba (KINGSHIB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
King Shiba (KINGSHIB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
King Shiba (KINGSHIB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä KINGSHIB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KINGSHIB-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät KINGSHIB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KINGSHIB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.