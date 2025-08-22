Lisätietoja KINGSHIB-rahakkeesta

KINGSHIB-rahakkeen hintatiedot

KINGSHIB-rahakkeen virallinen verkkosivusto

KINGSHIB-rahakkeen tokenomiikka

KINGSHIB-rahakkeen hintaennuste

King Shiba-logo

King Shiba – hinta (KINGSHIB)

Ei listattu

1KINGSHIB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00188375
$0.00188375$0.00188375
+13.90%1D
USD
Reaaliaikainen King Shiba (KINGSHIB) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:42:16 (UTC+8)

King Shiba (KINGSHIB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00165347
$ 0.00165347$ 0.00165347
24 h:n matalin
$ 0.00210252
$ 0.00210252$ 0.00210252
24 h:n korkein

$ 0.00165347
$ 0.00165347$ 0.00165347

$ 0.00210252
$ 0.00210252$ 0.00210252

$ 0.191508
$ 0.191508$ 0.191508

$ 0
$ 0$ 0

-3.12%

+13.93%

-5.42%

-5.42%

King Shiba (KINGSHIB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00188375. Viimeisen 24 tunnin aikana KINGSHIB on vaihdellut alimmillaan $ 0.00165347 ja korkeimmillaan $ 0.00210252 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KINGSHIB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.191508, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KINGSHIB on muuttunut -3.12% viimeisen tunnin aikana, +13.93% 24 tunnin aikana ja -5.42% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

King Shiba (KINGSHIB) -rahakkeen markkinatiedot

$ 559.20K
$ 559.20K$ 559.20K

--
----

$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M

296.69M
296.69M 296.69M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

King Shiba-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 559.20K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KINGSHIB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 296.69M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.88M.

King Shiba (KINGSHIB) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana King Shiba – USD -hinta muuttui $ +0.00023027.
Viimeisten 30 päivän aikana King Shiba – USD -hinnan muutos oli $ +0.0003756293.
Viimeisten 60 päivän aikana King Shiba – USD -hinnan muutos oli $ +0.0004989910.
Viimeisten 90 päivän aikana King Shiba – USD -hinnan muutos oli $ +0.000449533647834407.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00023027+13.93%
30 päivää$ +0.0003756293+19.94%
60 päivää$ +0.0004989910+26.49%
90 päivää$ +0.000449533647834407+31.34%

Mikä on King Shiba (KINGSHIB)

The King of the Shiba Kingdom has arrived to the Binance Smart Chain to provide his subjects protection for their investments and rewards for their fealty. King Shiba banishes all reward tokens from his lands, instead providing the kingdom reflection and daily burns to give it the best chance to moon. Sell all peasant shiba and floki tokens you hold and pay tribute to the King of Shibas! The King Shiba Team has proven experience delivering safe crypto projects with the marketing connections that can rocket us to the moon. Trust is earnt through honesty and consistent performance, and we look forward to earning the community’s trust in this project.

King Shiba (KINGSHIB) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

King Shiba-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon King Shiba (KINGSHIB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko King Shiba (KINGSHIB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita King Shiba-rahakkeelle.

Tarkista King Shiba-rahakkeen hintaennuste nyt!

KINGSHIB paikallisiin valuuttoihin

King Shiba (KINGSHIB) -rahakkeen tokenomiikka

King Shiba (KINGSHIB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KINGSHIB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”King Shiba (KINGSHIB)”

Paljonko King Shiba (KINGSHIB) on arvoltaan tänään?
KINGSHIB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00188375 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KINGSHIB-USD-parin nykyinen hinta?
KINGSHIB -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00188375. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on King Shiba-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KINGSHIB markkina-arvo on $ 559.20K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KINGSHIB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KINGSHIB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 296.69M USD.
Mikä oli KINGSHIB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KINGSHIB saavutti ATH-hinnaksi 0.191508 USD.
Mikä oli KINGSHIB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KINGSHIB-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on KINGSHIB-rahakkeen treidausvolyymi?
KINGSHIB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KINGSHIB tänä vuonna korkeammalle?
KINGSHIB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KINGSHIB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
King Shiba (KINGSHIB) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

