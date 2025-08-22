Lisätietoja KAU-rahakkeesta

Kinesis Gold-logo

Kinesis Gold – hinta (KAU)

Ei listattu

1KAU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$107.33
$107.33$107.33
-0.20%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Kinesis Gold (KAU) -hintakaavio
Kinesis Gold (KAU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 107.09
$ 107.09$ 107.09
24 h:n matalin
$ 107.67
$ 107.67$ 107.67
24 h:n korkein

$ 107.09
$ 107.09$ 107.09

$ 107.67
$ 107.67$ 107.67

$ 112.43
$ 112.43$ 112.43

$ 44.06
$ 44.06$ 44.06

+0.04%

-0.21%

-0.31%

-0.31%

Kinesis Gold (KAU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $107.33. Viimeisen 24 tunnin aikana KAU on vaihdellut alimmillaan $ 107.09 ja korkeimmillaan $ 107.67 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KAU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 112.43, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 44.06.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KAU on muuttunut +0.04% viimeisen tunnin aikana, -0.21% 24 tunnin aikana ja -0.31% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kinesis Gold (KAU) -rahakkeen markkinatiedot

$ 154.01M
$ 154.01M$ 154.01M

--
----

$ 154.01M
$ 154.01M$ 154.01M

1.43M
1.43M 1.43M

1,434,980.5846
1,434,980.5846 1,434,980.5846

Kinesis Gold-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 154.01M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KAU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.43M ja sen kokonaistarjonta on 1434980.5846. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 154.01M.

Kinesis Gold (KAU) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Kinesis Gold – USD -hinta muuttui $ -0.2331732666491.
Viimeisten 30 päivän aikana Kinesis Gold – USD -hinnan muutos oli $ -2.8679649300.
Viimeisten 60 päivän aikana Kinesis Gold – USD -hinnan muutos oli $ -0.5724445550.
Viimeisten 90 päivän aikana Kinesis Gold – USD -hinnan muutos oli $ -0.1728300416267.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.2331732666491-0.21%
30 päivää$ -2.8679649300-2.67%
60 päivää$ -0.5724445550-0.53%
90 päivää$ -0.1728300416267-0.16%

Mikä on Kinesis Gold (KAU)

What is Kinesis gold (KAU)? Kinesis gold (KAU) is a gold-backed cryptocurrency, launched by Kinesis - a global trading and digital asset utility platform. Each Kinesis gold (KAU) token is backed by 1 gram of investment-grade gold bullion, securely stored in Kinesis’ fully insured, audited vaults. The mission behind KAU is to reintroduce physical gold backing to money and provide the global community with a stable store of value. Kinesis gold (KAU) has the everyday utility of a fiat currency; the borderless efficiency of a cryptocurrency, and none of the inherent volatility. KAU enables physical gold bullion to be instantly purchased, traded, spent and sent anywhere in the world, bringing real-world access, value, and utility to physical precious metals. A true stablecoin, KAU allows crypto traders to easily exit volatile markets and enter into the enduring value of physical gold, while earning a monthly yield. What makes KAU unique? In an economic first, KAU holders earned the first debt-free yield on precious metals. All KAU holders receive a passive yield - paid monthly in KAU - simply for holding their metals on the Kinesis platform. The yield is calculated from a 15% share of Kinesis’ global transaction fee revenue which is shared with users who store their gold on the platform. At the time of writing, Kinesis has paid out over $3,000,000 to KAU holders. Unlike other gold tokens, KAU can be instantly spent with the Kinesis Virtual Card, worldwide. Accessible via mobile device, the virtual card lets people everywhere instantly convert their KAU holdings into local currency at the point of sale, anywhere Mastercard is accepted. Through digitalising physical gold in the form of KAU, Kinesis has successfully reintroduced gold as a currency. Can I redeem my gold? Every single gram of gold underpinning KAU is available for redemption, at the click of a button. While other gold-backed cryptos offer redemption, they often set very high minimum withdrawal limits.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.

Kinesis Gold (KAU) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Kinesis Gold-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kinesis Gold (KAU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kinesis Gold (KAU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kinesis Gold-rahakkeelle.

Tarkista Kinesis Gold-rahakkeen hintaennuste nyt!

KAU paikallisiin valuuttoihin

Kinesis Gold (KAU) -rahakkeen tokenomiikka

Kinesis Gold (KAU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KAU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kinesis Gold (KAU)”

Paljonko Kinesis Gold (KAU) on arvoltaan tänään?
KAU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 107.33 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KAU-USD-parin nykyinen hinta?
KAU -USD-parin nykyinen hinta on $ 107.33. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kinesis Gold-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KAU markkina-arvo on $ 154.01M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KAU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KAU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.43M USD.
Mikä oli KAU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KAU saavutti ATH-hinnaksi 112.43 USD.
Mikä oli KAU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KAU-rahakkeen ATL-hinta oli 44.06 USD.
Mikä on KAU-rahakkeen treidausvolyymi?
KAU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KAU tänä vuonna korkeammalle?
KAU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KAU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.