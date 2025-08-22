Lisätietoja KIM-rahakkeesta

KIM-rahakkeen hintatiedot

KIM-rahakkeen valkoinen paperi

KIM-rahakkeen virallinen verkkosivusto

KIM-rahakkeen tokenomiikka

KIM-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

KIM Token-logo

KIM Token – hinta (KIM)

Ei listattu

1KIM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00040787
$0.00040787$0.00040787
-1.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen KIM Token (KIM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:41:59 (UTC+8)

KIM Token (KIM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04177886
$ 0.04177886$ 0.04177886

$ 0
$ 0$ 0

+0.84%

-1.80%

-23.15%

-23.15%

KIM Token (KIM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana KIM on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KIM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04177886, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KIM on muuttunut +0.84% viimeisen tunnin aikana, -1.80% 24 tunnin aikana ja -23.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

KIM Token (KIM) -rahakkeen markkinatiedot

$ 407.87K
$ 407.87K$ 407.87K

--
----

$ 407.87K
$ 407.87K$ 407.87K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

KIM Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 407.87K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KIM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 407.87K.

KIM Token (KIM) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana KIM Token – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana KIM Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana KIM Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana KIM Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.80%
30 päivää$ 0-20.16%
60 päivää$ 0-1.11%
90 päivää$ 0--

Mikä on KIM Token (KIM)

Kim has been built as a highly efficient and customizable protocol, allowing both builders and users to leverage our custom infrastructure for deep, sustainable, and adaptable liquidity. Kim moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a custom approach that prioritizes the community and ecosystem. By leveraging Mode's unique approach to sequencer fee sharing, Kim is able to provide projects with greater incentives.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

KIM Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon KIM Token (KIM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko KIM Token (KIM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita KIM Token-rahakkeelle.

Tarkista KIM Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

KIM paikallisiin valuuttoihin

KIM Token (KIM) -rahakkeen tokenomiikka

KIM Token (KIM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KIM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”KIM Token (KIM)”

Paljonko KIM Token (KIM) on arvoltaan tänään?
KIM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KIM-USD-parin nykyinen hinta?
KIM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on KIM Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KIM markkina-arvo on $ 407.87K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KIM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KIM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli KIM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KIM saavutti ATH-hinnaksi 0.04177886 USD.
Mikä oli KIM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KIM-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on KIM-rahakkeen treidausvolyymi?
KIM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KIM tänä vuonna korkeammalle?
KIM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KIM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:41:59 (UTC+8)

KIM Token (KIM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.