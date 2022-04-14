KIATOKEN (KIA) -rahakkeen tokenomiikka
KIATOKEN is a purpose-driven cryptocurrency built on the Polygon network, designed to create social impact through the power of decentralized finance. It serves as a donation and reward token for a wide range of charitable causes, including helping children with special needs, protecting the environment, supporting students from underprivileged backgrounds, assisting the homeless, and funding animal shelters. By integrating blockchain technology with real-world missions, KIATOKEN enables transparent, traceable, and fast transactions for donations and community engagement. The project also offers features like staking and community incentives, encouraging users to both contribute to meaningful change and benefit from holding KIA.
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä KIA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KIA-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät KIA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KIA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.