KIATOKEN (KIA) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu KIATOKEN (KIA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

KIATOKEN (KIA) -rahakkeen tiedot

KIATOKEN is a purpose-driven cryptocurrency built on the Polygon network, designed to create social impact through the power of decentralized finance. It serves as a donation and reward token for a wide range of charitable causes, including helping children with special needs, protecting the environment, supporting students from underprivileged backgrounds, assisting the homeless, and funding animal shelters. By integrating blockchain technology with real-world missions, KIATOKEN enables transparent, traceable, and fast transactions for donations and community engagement. The project also offers features like staking and community incentives, encouraging users to both contribute to meaningful change and benefit from holding KIA.

Virallinen verkkosivusto:
https://kiahelps.com
Valkoinen paperi:
https://kiahelps.com/whitepaper/

KIATOKEN (KIA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu KIATOKEN (KIA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 101.47K
$ 101.47K$ 101.47K
Kokonaistarjonta: $ 1.00B
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta: $ 500.00M
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 202.93K
$ 202.93K
$ 202.93K$ 202.93K
Kaikkien aikojen korkein: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Kaikkien aikojen alin: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.00020293
$ 0.00020293$ 0.00020293

KIATOKEN (KIA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

KIATOKEN (KIA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä KIA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KIA-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät KIA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KIA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

KIA-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne KIA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KIA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.