khaokheowzoo – hinta (KHEOWZOO)
-0.61%
-0.72%
-10.33%
-10.33%
khaokheowzoo (KHEOWZOO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana KHEOWZOO on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KHEOWZOO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01220061, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa KHEOWZOO on muuttunut -0.61% viimeisen tunnin aikana, -0.72% 24 tunnin aikana ja -10.33% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
khaokheowzoo-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 66.74K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KHEOWZOO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.97M ja sen kokonaistarjonta on 999973401.311173. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 66.74K.
Tämän päivän aikana khaokheowzoo – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana khaokheowzoo – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana khaokheowzoo – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana khaokheowzoo – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.72%
|30 päivää
|$ 0
|-26.05%
|60 päivää
|$ 0
|-41.18%
|90 päivää
|$ 0
|--
kheowzoo是全球首个华语社区推动的CTO龙头项目。社区坚持长期主义建设，反对当下恶性PVP对meme文化的侵害。 以打造加密世界和谐共荣的文化家园为主旨，社区致力于“给所有流浪动物提供一个家，给所有无家可归的meme holder提供一个家”。我们呼唤广大热爱和平、热心建构文化社区的meme爱好者加入。 kheowzoo CTO: Home of Meme Animals! Led by a Chinese team as a CTO project, kheowzoo gives every meme animal a home and provides a place for crypto players tired of endless PVP. kheowzoo is the world's first CTO leading project promoted by the Chinese community. The community adheres to long-term construction and opposes the current vicious PVP infringement on meme culture. With the purpose of creating a cultural home for harmony and co-prosperity in the crypto world, the community is committed to "providing a home for all stray animals and a home for all homeless meme holders." We call on meme lovers who love peace and are enthusiastic about building cultural communities to join us.
