Khamoo ($KHAMOO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana $KHAMOO on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. $KHAMOO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa $KHAMOO on muuttunut +0.85% viimeisen tunnin aikana, +7.93% 24 tunnin aikana ja -8.92% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Khamoo-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 20.36K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. $KHAMOO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 420.69B ja sen kokonaistarjonta on 420690000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 20.36K.
Tämän päivän aikana Khamoo – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Khamoo – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Khamoo – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Khamoo – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+7.93%
|30 päivää
|$ 0
|-0.44%
|60 päivää
|$ 0
|+44.32%
|90 päivää
|$ 0
|--
A memecoin base on a hippopotamus. Moodeng’s cousin. Only a month after Thailand's adorable baby hippo Moo Deng was unveiled on Facebook, her fame became unstoppable both domestically and internationally. Zookeeper Atthapon Nundee has been posting cute moments of the animals in his care for about five years. He never imagined Khao Kheow Open Zoo's newborn pygmy hippo would become an internet megastar within weeks. Cars started lining up outside the zoo well before it opened Thursday. Visitors traveled from near and far for a chance to see the pudgy, expressive 2-month-old in person at the zoo about 60 miles southeast of Bangkok. The pit where Moo Deng lives with her mom, Jona, was packed almost immediately, with people cooing and cheering every time the pink-cheeked baby animal made skittish movements. "It was beyond expectation," Atthapon told The Associated Press. "I wanted people to know her. I wanted a lot of people to visit her, or watch her online, or leave fun comments. I never would've thought (of this)." Moo Deng, which literally means "bouncy pork" in Thai, is a type of meatball. The name was chosen by fans via a poll on social media, and it matches her other siblings: Moo Toon (stewed pork) and Moo Waan (sweet pork). There is also a common hippo at the zoo named Kha Moo (stewed pork leg). "She's such a little lump. I want to ball her up and swallow her whole!" said Moo Deng fan Areeya Sripanya while visiting the zoo Thursday.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Khamoo ($KHAMOO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää $KHAMOO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
