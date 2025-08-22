Lisätietoja KWL-rahakkeesta

KEWL EXCHANGE-logo

KEWL EXCHANGE – hinta (KWL)

Ei listattu

1KWL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.639909
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen KEWL EXCHANGE (KWL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:07:17 (UTC+8)

KEWL EXCHANGE (KWL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
24 h:n matalin
$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0
$ 10.95
$ 0.275865
--

--

-9.92%

-9.92%

KEWL EXCHANGE (KWL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.639909. Viimeisen 24 tunnin aikana KWL on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KWL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 10.95, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.275865.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KWL on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -9.92% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

KEWL EXCHANGE (KWL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 32.22K
$ 32.22K$ 32.22K

--
----

$ 32.22K
$ 32.22K$ 32.22K

50.35K
50.35K 50.35K

50,348.12974362614
50,348.12974362614 50,348.12974362614

KEWL EXCHANGE-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 32.22K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KWL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 50.35K ja sen kokonaistarjonta on 50348.12974362614. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 32.22K.

KEWL EXCHANGE (KWL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana KEWL EXCHANGE – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana KEWL EXCHANGE – USD -hinnan muutos oli $ -0.1314555460.
Viimeisten 60 päivän aikana KEWL EXCHANGE – USD -hinnan muutos oli $ -0.1594523966.
Viimeisten 90 päivän aikana KEWL EXCHANGE – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.1314555460-20.54%
60 päivää$ -0.1594523966-24.91%
90 päivää$ 0--

Mikä on KEWL EXCHANGE (KWL)

What is KWL? KWL stands as the governance token empowering KEWL Swap. It was officially launched on September 7th, 2024, via a retrospective airdrop, rewarding users who have actively engaged with the protocol by either swapping tokens or providing liquidity. The KWL token serves as the cornerstone for community governance within the KEWL Swap ecosystem. Token holders are vested with the authority to partake in pivotal decisions, ranging from the allocation of treasury funds to the implementation of future upgrades, all determined through a democratic governance voting system.

KEWL EXCHANGE (KWL) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

KEWL EXCHANGE-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon KEWL EXCHANGE (KWL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko KEWL EXCHANGE (KWL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita KEWL EXCHANGE-rahakkeelle.

Tarkista KEWL EXCHANGE-rahakkeen hintaennuste nyt!

KWL paikallisiin valuuttoihin

KEWL EXCHANGE (KWL) -rahakkeen tokenomiikka

KEWL EXCHANGE (KWL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KWL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”KEWL EXCHANGE (KWL)”

Paljonko KEWL EXCHANGE (KWL) on arvoltaan tänään?
KWL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.639909 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KWL-USD-parin nykyinen hinta?
KWL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.639909. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on KEWL EXCHANGE-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KWL markkina-arvo on $ 32.22K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KWL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KWL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 50.35K USD.
Mikä oli KWL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KWL saavutti ATH-hinnaksi 10.95 USD.
Mikä oli KWL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KWL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.275865 USD.
Mikä on KWL-rahakkeen treidausvolyymi?
KWL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KWL tänä vuonna korkeammalle?
KWL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KWL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
KEWL EXCHANGE (KWL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

