Kerosene-logo

Kerosene – hinta (KEROSENE)

Ei listattu

1KEROSENE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00110426
$0.00110426$0.00110426
-2.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Kerosene (KEROSENE) -hintakaavio
Kerosene (KEROSENE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00107302
$ 0.00107302$ 0.00107302
24 h:n matalin
$ 0.0011378
$ 0.0011378$ 0.0011378
24 h:n korkein

$ 0.00107302
$ 0.00107302$ 0.00107302

$ 0.0011378
$ 0.0011378$ 0.0011378

$ 0.355143
$ 0.355143$ 0.355143

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-2.40%

-16.11%

-16.11%

Kerosene (KEROSENE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00110426. Viimeisen 24 tunnin aikana KEROSENE on vaihdellut alimmillaan $ 0.00107302 ja korkeimmillaan $ 0.0011378 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KEROSENE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.355143, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KEROSENE on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, -2.40% 24 tunnin aikana ja -16.11% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kerosene (KEROSENE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 216.51K
$ 216.51K$ 216.51K

--
----

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

196.07M
196.07M 196.07M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kerosene-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 216.51K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KEROSENE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 196.07M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.10M.

Kerosene (KEROSENE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Kerosene – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Kerosene – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004904761.
Viimeisten 60 päivän aikana Kerosene – USD -hinnan muutos oli $ -0.0005312834.
Viimeisten 90 päivän aikana Kerosene – USD -hinnan muutos oli $ -0.002539201499662477.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.40%
30 päivää$ -0.0004904761-44.41%
60 päivää$ -0.0005312834-48.11%
90 päivää$ -0.002539201499662477-69.69%

Mikä on Kerosene (KEROSENE)

Kerosene is a token that lets you mint DYAD against this collateral surplus. Kerosene can be deposited in Notes (the DYAD NFTs) just like other collateral to increase the Note’s DYAD minting capacity.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Kerosene (KEROSENE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Kerosene-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kerosene (KEROSENE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kerosene (KEROSENE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kerosene-rahakkeelle.

Tarkista Kerosene-rahakkeen hintaennuste nyt!

KEROSENE paikallisiin valuuttoihin

Kerosene (KEROSENE) -rahakkeen tokenomiikka

Kerosene (KEROSENE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KEROSENE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kerosene (KEROSENE)”

Paljonko Kerosene (KEROSENE) on arvoltaan tänään?
KEROSENE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00110426 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KEROSENE-USD-parin nykyinen hinta?
KEROSENE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00110426. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kerosene-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KEROSENE markkina-arvo on $ 216.51K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KEROSENE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KEROSENE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 196.07M USD.
Mikä oli KEROSENE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KEROSENE saavutti ATH-hinnaksi 0.355143 USD.
Mikä oli KEROSENE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KEROSENE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on KEROSENE-rahakkeen treidausvolyymi?
KEROSENE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KEROSENE tänä vuonna korkeammalle?
KEROSENE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KEROSENE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
