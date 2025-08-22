Lisätietoja KNS-rahakkeesta

Kenshi-logo

Kenshi – hinta (KNS)

Ei listattu

1KNS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00173902
-0.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Kenshi (KNS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:04:25 (UTC+8)

Kenshi (KNS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00171429
24 h:n matalin
$ 0.00176268
24 h:n korkein

$ 0.00171429
$ 0.00176268
$ 0.058945
$ 0.00102435
--

-0.82%

-10.43%

-10.43%

Kenshi (KNS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00173902. Viimeisen 24 tunnin aikana KNS on vaihdellut alimmillaan $ 0.00171429 ja korkeimmillaan $ 0.00176268 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KNS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.058945, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00102435.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KNS on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.82% 24 tunnin aikana ja -10.43% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kenshi (KNS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.50M
--
$ 1.74M
860.00M
1,000,000,000.0
Kenshi-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.50M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KNS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 860.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.74M.

Kenshi (KNS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Kenshi – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Kenshi – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002054198.
Viimeisten 60 päivän aikana Kenshi – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002997094.
Viimeisten 90 päivän aikana Kenshi – USD -hinnan muutos oli $ -0.000656720392323335.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.82%
30 päivää$ -0.0002054198-11.81%
60 päivää$ -0.0002997094-17.23%
90 päivää$ -0.000656720392323335-27.41%

Mikä on Kenshi (KNS)

Kenshi delivers a versatile and user-friendly platform for crafting tailor-made blockchain solutions. Featuring the Kenshi Deep Index, the Kenshi Custom Oracle Network, the Kenshi Blockchain IoT SDK, and a low-code ecosystem, Kenshi facilitates seamless interaction between Web 2.0 and Web 3.0 data.

Kenshi-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kenshi (KNS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kenshi (KNS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kenshi-rahakkeelle.

Tarkista Kenshi-rahakkeen hintaennuste nyt!

KNS paikallisiin valuuttoihin

Kenshi (KNS) -rahakkeen tokenomiikka

Kenshi (KNS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KNS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kenshi (KNS)”

Paljonko Kenshi (KNS) on arvoltaan tänään?
KNS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00173902 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KNS-USD-parin nykyinen hinta?
KNS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00173902. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kenshi-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KNS markkina-arvo on $ 1.50M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KNS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KNS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 860.00M USD.
Mikä oli KNS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KNS saavutti ATH-hinnaksi 0.058945 USD.
Mikä oli KNS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KNS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00102435 USD.
Mikä on KNS-rahakkeen treidausvolyymi?
KNS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KNS tänä vuonna korkeammalle?
KNS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KNS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
