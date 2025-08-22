Lisätietoja AGETH-rahakkeesta

AGETH-rahakkeen hintatiedot

AGETH-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AGETH-rahakkeen tokenomiikka

AGETH-rahakkeen hintaennuste

Kelp Gain-logo

Kelp Gain – hinta (AGETH)

Ei listattu

1AGETH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$4,424.7
$4,424.7
-0.80%1D
USD
Reaaliaikainen Kelp Gain (AGETH) -hintakaavio
Kelp Gain (AGETH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 4,366.81
$ 4,366.81
24 h:n matalin
$ 4,474.08
$ 4,474.08
24 h:n korkein

$ 4,366.81
$ 4,366.81

$ 4,474.08
$ 4,474.08

$ 4,957.35
$ 4,957.35

$ 1,430.83
$ 1,430.83

-0.65%

-0.87%

-7.33%

-7.33%

Kelp Gain (AGETH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $4,423.51. Viimeisen 24 tunnin aikana AGETH on vaihdellut alimmillaan $ 4,366.81 ja korkeimmillaan $ 4,474.08 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AGETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4,957.35, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1,430.83.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AGETH on muuttunut -0.65% viimeisen tunnin aikana, -0.87% 24 tunnin aikana ja -7.33% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kelp Gain (AGETH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 83.65M
$ 83.65M

--
--

$ 83.65M
$ 83.65M

18.91K
18.91K

18,907.88045118539
18,907.88045118539

Kelp Gain-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 83.65M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AGETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 18.91K ja sen kokonaistarjonta on 18907.88045118539. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 83.65M.

Kelp Gain (AGETH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Kelp Gain – USD -hinta muuttui $ -39.009373445133.
Viimeisten 30 päivän aikana Kelp Gain – USD -hinnan muutos oli $ +647.8814298320.
Viimeisten 60 päivän aikana Kelp Gain – USD -hinnan muutos oli $ +4,020.2637131020.
Viimeisten 90 päivän aikana Kelp Gain – USD -hinnan muutos oli $ +1,800.806939859264.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -39.009373445133-0.87%
30 päivää$ +647.8814298320+14.65%
60 päivää$ +4,020.2637131020+90.88%
90 päivää$ +1,800.806939859264+68.66%

Mikä on Kelp Gain (AGETH)

KelpDAO's new project, Gain, is designed to help users stake ETH and its variants (rsETH, ETHx, stETH) to earn rewards from multiple Layer 2 networks and DeFi protocols. When users deposit these assets, they receive agETH, a token that enables them to participate in airdrop farming and other reward strategies. The platform automates asset management, making it easy for users to maximize their earnings with minimal effort.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Kelp Gain (AGETH) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Kelp Gain-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kelp Gain (AGETH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kelp Gain (AGETH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kelp Gain-rahakkeelle.

Tarkista Kelp Gain-rahakkeen hintaennuste nyt!

AGETH paikallisiin valuuttoihin

Kelp Gain (AGETH) -rahakkeen tokenomiikka

Kelp Gain (AGETH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AGETH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kelp Gain (AGETH)”

Paljonko Kelp Gain (AGETH) on arvoltaan tänään?
AGETH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 4,423.51 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AGETH-USD-parin nykyinen hinta?
AGETH -USD-parin nykyinen hinta on $ 4,423.51. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kelp Gain-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AGETH markkina-arvo on $ 83.65M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AGETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AGETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 18.91K USD.
Mikä oli AGETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AGETH saavutti ATH-hinnaksi 4,957.35 USD.
Mikä oli AGETH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AGETH-rahakkeen ATL-hinta oli 1,430.83 USD.
Mikä on AGETH-rahakkeen treidausvolyymi?
AGETH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AGETH tänä vuonna korkeammalle?
AGETH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AGETH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Kelp Gain (AGETH) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.