Kekius Maximus (KM) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Kekius Maximus (KM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Kekius Maximus (KM) -rahakkeen tiedot

Kekius Maximus is a memecoin that was launched prior to Elon Musk changing his X profile to "Kekius Maximus" alongside an image of Pepe the Frog in golden armor. It holds the distinction of being the first on-chain contract for this memecoin, embodying the spirit of meme culture within cryptocurrency. Inspired by the internet's fondness for Pepe, the project seeks to fuse humor, satire, and a sense of community in the decentralized finance (DeFi) ecosystem, highlighting how memes can influence digital economies.

Virallinen verkkosivusto:
https://wearekek.com/

Kekius Maximus (KM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Kekius Maximus (KM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M
Kokonaistarjonta:
$ 999.40M
$ 999.40M$ 999.40M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.40M
$ 999.40M$ 999.40M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.01153924
$ 0.01153924$ 0.01153924
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00054801
$ 0.00054801$ 0.00054801
Nykyinen hinta:
$ 0.0010084
$ 0.0010084$ 0.0010084

Kekius Maximus (KM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Kekius Maximus (KM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä KM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KM-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät KM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

KM-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne KM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.