Kekius Maximus-logo

Kekius Maximus – hinta (KM)

Ei listattu

1KM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0009495
$0.0009495$0.0009495
-0.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Kekius Maximus (KM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:21:21 (UTC+8)

Kekius Maximus (KM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00090457
$ 0.00090457$ 0.00090457
24 h:n matalin
$ 0.00095429
$ 0.00095429$ 0.00095429
24 h:n korkein

$ 0.00090457
$ 0.00090457$ 0.00090457

$ 0.00095429
$ 0.00095429$ 0.00095429

$ 0.01153924
$ 0.01153924$ 0.01153924

$ 0.00054801
$ 0.00054801$ 0.00054801

+0.13%

-0.48%

+6.92%

+6.92%

Kekius Maximus (KM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0009495. Viimeisen 24 tunnin aikana KM on vaihdellut alimmillaan $ 0.00090457 ja korkeimmillaan $ 0.00095429 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01153924, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00054801.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KM on muuttunut +0.13% viimeisen tunnin aikana, -0.48% 24 tunnin aikana ja +6.92% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kekius Maximus (KM) -rahakkeen markkinatiedot

$ 948.85K
$ 948.85K$ 948.85K

--
----

$ 948.85K
$ 948.85K$ 948.85K

999.40M
999.40M 999.40M

999,400,373.937922
999,400,373.937922 999,400,373.937922

Kekius Maximus-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 948.85K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.40M ja sen kokonaistarjonta on 999400373.937922. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 948.85K.

Kekius Maximus (KM) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Kekius Maximus – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Kekius Maximus – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001253671.
Viimeisten 60 päivän aikana Kekius Maximus – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002214588.
Viimeisten 90 päivän aikana Kekius Maximus – USD -hinnan muutos oli $ -0.0005218934180784532.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.48%
30 päivää$ -0.0001253671-13.20%
60 päivää$ -0.0002214588-23.32%
90 päivää$ -0.0005218934180784532-35.46%

Mikä on Kekius Maximus (KM)

Kekius Maximus is a memecoin that was launched prior to Elon Musk changing his X profile to "Kekius Maximus" alongside an image of Pepe the Frog in golden armor. It holds the distinction of being the first on-chain contract for this memecoin, embodying the spirit of meme culture within cryptocurrency. Inspired by the internet's fondness for Pepe, the project seeks to fuse humor, satire, and a sense of community in the decentralized finance (DeFi) ecosystem, highlighting how memes can influence digital economies.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Kekius Maximus (KM) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Kekius Maximus-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kekius Maximus (KM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kekius Maximus (KM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kekius Maximus-rahakkeelle.

Tarkista Kekius Maximus-rahakkeen hintaennuste nyt!

KM paikallisiin valuuttoihin

Kekius Maximus (KM) -rahakkeen tokenomiikka

Kekius Maximus (KM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kekius Maximus (KM)”

Paljonko Kekius Maximus (KM) on arvoltaan tänään?
KM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0009495 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KM-USD-parin nykyinen hinta?
KM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0009495. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kekius Maximus-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KM markkina-arvo on $ 948.85K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.40M USD.
Mikä oli KM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KM saavutti ATH-hinnaksi 0.01153924 USD.
Mikä oli KM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00054801 USD.
Mikä on KM-rahakkeen treidausvolyymi?
KM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KM tänä vuonna korkeammalle?
KM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:21:21 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.