Keira-logo

Keira – hinta (KEIRA)

Ei listattu

1KEIRA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00018615
$0.00018615$0.00018615
+0.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Keira (KEIRA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:16:38 (UTC+8)

Keira (KEIRA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00017958
$ 0.00017958$ 0.00017958
24 h:n matalin
$ 0.00018679
$ 0.00018679$ 0.00018679
24 h:n korkein

$ 0.00017958
$ 0.00017958$ 0.00017958

$ 0.00018679
$ 0.00018679$ 0.00018679

$ 0.00288068
$ 0.00288068$ 0.00288068

$ 0.00010053
$ 0.00010053$ 0.00010053

--

+0.48%

-1.60%

-1.60%

Keira (KEIRA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00018615. Viimeisen 24 tunnin aikana KEIRA on vaihdellut alimmillaan $ 0.00017958 ja korkeimmillaan $ 0.00018679 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KEIRA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00288068, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00010053.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KEIRA on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +0.48% 24 tunnin aikana ja -1.60% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Keira (KEIRA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 99.87K
$ 99.87K$ 99.87K

--
----

$ 186.15K
$ 186.15K$ 186.15K

536.49M
536.49M 536.49M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Keira-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 99.87K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KEIRA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 536.49M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 186.15K.

Keira (KEIRA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Keira – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Keira – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000691635.
Viimeisten 60 päivän aikana Keira – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000375363.
Viimeisten 90 päivän aikana Keira – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002236618971981972.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.48%
30 päivää$ -0.0000691635-37.15%
60 päivää$ -0.0000375363-20.16%
90 päivää$ -0.0002236618971981972-54.57%

Mikä on Keira (KEIRA)

Keira is an AI agent that merges Generative AI with blockchain technology to create a unified platform for gaming, entertainment, and onchain transactions. She’s not just a tool—she’s a personality-driven influencer and a scalable SaaS framework. Keira helps users navigate decentralized economies while building her own brand presence on platforms like Twitch and Instagram. Her Minions Framework offers specialized modules (or “minions”) that excel at tasks like NFT trading, token swaps, and gaming assistance. These minions can also be licensed as vertical SaaS solutions, enabling businesses to integrate Keira’s capabilities into their own platforms. By combining advanced AI architectures with a unique influencer persona, Keira delivers a unified onchain experience that’s personalized, engaging, and scalable.

Keira-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Keira (KEIRA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Keira (KEIRA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Keira-rahakkeelle.

Tarkista Keira-rahakkeen hintaennuste nyt!

Keira (KEIRA) -rahakkeen tokenomiikka

Keira (KEIRA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KEIRA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Keira (KEIRA)”

Paljonko Keira (KEIRA) on arvoltaan tänään?
KEIRA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00018615 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KEIRA-USD-parin nykyinen hinta?
KEIRA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00018615. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Keira-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KEIRA markkina-arvo on $ 99.87K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KEIRA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KEIRA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 536.49M USD.
Mikä oli KEIRA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KEIRA saavutti ATH-hinnaksi 0.00288068 USD.
Mikä oli KEIRA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KEIRA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00010053 USD.
Mikä on KEIRA-rahakkeen treidausvolyymi?
KEIRA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KEIRA tänä vuonna korkeammalle?
KEIRA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KEIRA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:16:38 (UTC+8)

