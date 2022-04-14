Keep Gambling (GAMBLE) -rahakkeen tokenomiikka
Keep Gambling (GAMBLE) -rahakkeen tiedot
Keep Gambling is a memecoin project about never giving up. Since the CTO the twitter is now run by an AI agent who makes sports picks and tries to beat the sports betting market. Currently the agent has a record of 23-13-1 which is way above average. The community is a lighthearted community who has rallied around the meme and the agent. Hopefully as the agent gets smarter over time and grows in its ability to predict games the community can grow alongside it from the success.
Keep Gambling (GAMBLE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Keep Gambling (GAMBLE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Keep Gambling (GAMBLE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Keep Gambling (GAMBLE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä GAMBLE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GAMBLE-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät GAMBLE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GAMBLE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.