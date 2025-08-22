Lisätietoja KFR-rahakkeesta

Keefer Bunny-logo

Keefer Bunny – hinta (KFR)

Ei listattu

1KFR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00036416
-4.70%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Keefer Bunny (KFR) -hintakaavio
Keefer Bunny (KFR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
24 h:n matalin
$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0
$ 0.00192059
$ 0
+0.27%

-4.95%

-20.81%

-20.81%

Keefer Bunny (KFR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana KFR on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KFR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00192059, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KFR on muuttunut +0.27% viimeisen tunnin aikana, -4.95% 24 tunnin aikana ja -20.81% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Keefer Bunny (KFR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 338.95K
--
$ 338.95K
930.76M
930,755,041.0337919
Keefer Bunny-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 338.95K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KFR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 930.76M ja sen kokonaistarjonta on 930755041.0337919. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 338.95K.

Keefer Bunny (KFR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Keefer Bunny – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Keefer Bunny – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Keefer Bunny – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Keefer Bunny – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-4.95%
30 päivää$ 0-13.48%
60 päivää$ 0-20.61%
90 päivää$ 0--

Mikä on Keefer Bunny (KFR)

Keefer Bunny is a community of cannabis enthusiasts and crypto lovers who are passionate about memecoins and the exciting world of $KFR! 🌿💸 With 4/20 falling on Easter this year, we’re ready to make this celebration unforgettable!We’ve built a reward system that benefits the top 50 holders through LP rewards on Meteora, and we’re always giving back with epic giveaways from our wallet, which holds Easter eggs full of surprises. 🥚

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Keefer Bunny (KFR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Keefer Bunny-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Keefer Bunny (KFR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Keefer Bunny (KFR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Keefer Bunny-rahakkeelle.

Tarkista Keefer Bunny-rahakkeen hintaennuste nyt!

KFR paikallisiin valuuttoihin

Keefer Bunny (KFR) -rahakkeen tokenomiikka

Keefer Bunny (KFR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KFR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Keefer Bunny (KFR)”

Paljonko Keefer Bunny (KFR) on arvoltaan tänään?
KFR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KFR-USD-parin nykyinen hinta?
KFR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Keefer Bunny-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KFR markkina-arvo on $ 338.95K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KFR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KFR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 930.76M USD.
Mikä oli KFR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KFR saavutti ATH-hinnaksi 0.00192059 USD.
Mikä oli KFR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KFR-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on KFR-rahakkeen treidausvolyymi?
KFR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KFR tänä vuonna korkeammalle?
KFR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KFR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

