Kawz-logo

Kawz – hinta (KAWZ)

Ei listattu

1KAWZ - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$5.78
$5.78$5.78
-0.20%1D
USD
Reaaliaikainen Kawz (KAWZ) -hintakaavio
Kawz (KAWZ) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 5.27
$ 5.27$ 5.27
24 h:n matalin
$ 5.93
$ 5.93$ 5.93
24 h:n korkein

$ 5.27
$ 5.27$ 5.27

$ 5.93
$ 5.93$ 5.93

$ 20.47
$ 20.47$ 20.47

$ 5.27
$ 5.27$ 5.27

+3.83%

-0.28%

-11.06%

-11.06%

Kawz (KAWZ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $5.78. Viimeisen 24 tunnin aikana KAWZ on vaihdellut alimmillaan $ 5.27 ja korkeimmillaan $ 5.93 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KAWZ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 20.47, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 5.27.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KAWZ on muuttunut +3.83% viimeisen tunnin aikana, -0.28% 24 tunnin aikana ja -11.06% viimeisten 7 päivän aikana.

Kawz (KAWZ) -rahakkeen markkinatiedot

$ 525.14K
$ 525.14K$ 525.14K

--
----

$ 525.14K
$ 525.14K$ 525.14K

94.32K
94.32K 94.32K

94,323.83704
94,323.83704 94,323.83704

Kawz-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 525.14K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KAWZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 94.32K ja sen kokonaistarjonta on 94323.83704. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 525.14K.

Kawz (KAWZ) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Kawz – USD -hinta muuttui $ -0.016422407196871.
Viimeisten 30 päivän aikana Kawz – USD -hinnan muutos oli $ -1.8673769680.
Viimeisten 60 päivän aikana Kawz – USD -hinnan muutos oli $ -1.9672114400.
Viimeisten 90 päivän aikana Kawz – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.016422407196871-0.28%
30 päivää$ -1.8673769680-32.30%
60 päivää$ -1.9672114400-34.03%
90 päivää$ 0--

Mikä on Kawz (KAWZ)

Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored. The token in this application is for Kawz, the founder of the app.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

Kawz (KAWZ) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Kawz-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kawz (KAWZ) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kawz (KAWZ) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kawz-rahakkeelle.

Tarkista Kawz-rahakkeen hintaennuste nyt!

KAWZ paikallisiin valuuttoihin

Kawz (KAWZ) -rahakkeen tokenomiikka

Kawz (KAWZ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KAWZ-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kawz (KAWZ)”

Paljonko Kawz (KAWZ) on arvoltaan tänään?
KAWZ-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 5.78 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KAWZ-USD-parin nykyinen hinta?
KAWZ -USD-parin nykyinen hinta on $ 5.78. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kawz-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KAWZ markkina-arvo on $ 525.14K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KAWZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KAWZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 94.32K USD.
Mikä oli KAWZ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KAWZ saavutti ATH-hinnaksi 20.47 USD.
Mikä oli KAWZ-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KAWZ-rahakkeen ATL-hinta oli 5.27 USD.
Mikä on KAWZ-rahakkeen treidausvolyymi?
KAWZ-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KAWZ tänä vuonna korkeammalle?
KAWZ saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KAWZ-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.