Ei listattu

1SWP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00237651
$0.00237651$0.00237651
0.00%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Kava Swap (SWP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:20:56 (UTC+8)

Kava Swap (SWP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 3.46
$ 3.46$ 3.46

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+22.81%

+22.81%

Kava Swap (SWP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00237651. Viimeisen 24 tunnin aikana SWP on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SWP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.46, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SWP on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +22.81% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kava Swap (SWP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 594.13K
$ 594.13K$ 594.13K

--
----

$ 594.13K
$ 594.13K$ 594.13K

250.00M
250.00M 250.00M

250,000,000.0
250,000,000.0 250,000,000.0

Kava Swap-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 594.13K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SWP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 250.00M ja sen kokonaistarjonta on 250000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 594.13K.

Kava Swap (SWP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Kava Swap – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Kava Swap – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001513252.
Viimeisten 60 päivän aikana Kava Swap – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001425021.
Viimeisten 90 päivän aikana Kava Swap – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.0001513252-6.36%
60 päivää$ -0.0001425021-5.99%
90 päivää$ 0--

Mikä on Kava Swap (SWP)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Kava Swap (SWP) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Kava Swap-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kava Swap (SWP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kava Swap (SWP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kava Swap-rahakkeelle.

Tarkista Kava Swap-rahakkeen hintaennuste nyt!

SWP paikallisiin valuuttoihin

Kava Swap (SWP) -rahakkeen tokenomiikka

Kava Swap (SWP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SWP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kava Swap (SWP)”

Paljonko Kava Swap (SWP) on arvoltaan tänään?
SWP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00237651 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SWP-USD-parin nykyinen hinta?
SWP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00237651. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kava Swap-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SWP markkina-arvo on $ 594.13K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SWP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SWP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 250.00M USD.
Mikä oli SWP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SWP saavutti ATH-hinnaksi 3.46 USD.
Mikä oli SWP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SWP-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SWP-rahakkeen treidausvolyymi?
SWP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SWP tänä vuonna korkeammalle?
SWP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SWP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.