Kaspa DAO (KDAO) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Kaspa DAO (KDAO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Kaspa DAO (KDAO) -rahakkeen tiedot

Kaspa DAO’s mission is to accelerate the growth and expansion of the KRC20 ecosystem by providing funding and support for projects that build utility, foster innovation, and promote ecosystem-wide growth. The DAO’s scope includes:

  • Utility Projects: Bridges, wallets, decentralized exchanges, etc.
  • Token Projects: Memecoins and other creative tokens.
  • Ecosystem Events and Initiatives: Projects that enhance community engagement and drive awareness. Any project contributing to the KRC20 space is eligible for funding, making Kaspa DAO a driving force behind the ecosystem's progress.

Virallinen verkkosivusto:
https://kaspadao.org/
Valkoinen paperi:
https://drive.google.com/file/d/1_YD1qVKYI1Q36YdjbtjphTv6qPDo4d-M/view?usp=sharing

Kaspa DAO (KDAO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Kaspa DAO (KDAO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 228.88K
$ 228.88K
Kokonaistarjonta:
$ 150.00B
$ 150.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 150.00B
$ 150.00B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 228.88K
$ 228.88K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0
$ 0
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0

Kaspa DAO (KDAO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Kaspa DAO (KDAO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä KDAO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KDAO-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät KDAO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KDAO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

KDAO-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne KDAO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KDAO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.