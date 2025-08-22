Lisätietoja KDAO-rahakkeesta

KDAO-rahakkeen hintatiedot

KDAO-rahakkeen valkoinen paperi

KDAO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

KDAO-rahakkeen tokenomiikka

KDAO-rahakkeen hintaennuste

Kaspa DAO-logo

Kaspa DAO – hinta (KDAO)

Ei listattu

1KDAO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-9.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Kaspa DAO (KDAO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:59:08 (UTC+8)

Kaspa DAO (KDAO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-3.36%

-9.50%

-6.24%

-6.24%

Kaspa DAO (KDAO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana KDAO on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KDAO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KDAO on muuttunut -3.36% viimeisen tunnin aikana, -9.50% 24 tunnin aikana ja -6.24% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kaspa DAO (KDAO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 280.84K
$ 280.84K$ 280.84K

--
----

$ 280.84K
$ 280.84K$ 280.84K

150.00B
150.00B 150.00B

150,000,000,000.0
150,000,000,000.0 150,000,000,000.0

Kaspa DAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 280.84K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KDAO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 150.00B ja sen kokonaistarjonta on 150000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 280.84K.

Kaspa DAO (KDAO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Kaspa DAO – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Kaspa DAO – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Kaspa DAO – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Kaspa DAO – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-9.50%
30 päivää$ 0-38.45%
60 päivää$ 0-9.95%
90 päivää$ 0--

Mikä on Kaspa DAO (KDAO)

Kaspa DAO’s mission is to accelerate the growth and expansion of the KRC20 ecosystem by providing funding and support for projects that build utility, foster innovation, and promote ecosystem-wide growth. The DAO’s scope includes: - Utility Projects: Bridges, wallets, decentralized exchanges, etc. - Token Projects: Memecoins and other creative tokens. - Ecosystem Events and Initiatives: Projects that enhance community engagement and drive awareness. Any project contributing to the KRC20 space is eligible for funding, making Kaspa DAO a driving force behind the ecosystem's progress.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Kaspa DAO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kaspa DAO (KDAO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kaspa DAO (KDAO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kaspa DAO-rahakkeelle.

Tarkista Kaspa DAO-rahakkeen hintaennuste nyt!

KDAO paikallisiin valuuttoihin

Kaspa DAO (KDAO) -rahakkeen tokenomiikka

Kaspa DAO (KDAO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KDAO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kaspa DAO (KDAO)”

Paljonko Kaspa DAO (KDAO) on arvoltaan tänään?
KDAO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KDAO-USD-parin nykyinen hinta?
KDAO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kaspa DAO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KDAO markkina-arvo on $ 280.84K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KDAO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KDAO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 150.00B USD.
Mikä oli KDAO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KDAO saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli KDAO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KDAO-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on KDAO-rahakkeen treidausvolyymi?
KDAO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KDAO tänä vuonna korkeammalle?
KDAO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KDAO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:59:08 (UTC+8)

Kaspa DAO (KDAO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.