Kangal-logo

Kangal – hinta (KANGAL)

Ei listattu

1KANGAL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Kangal (KANGAL) -hintakaavio
Kangal (KANGAL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0000025
$ 0.0000025$ 0.0000025
24 h:n matalin
$ 0.00000259
$ 0.00000259$ 0.00000259
24 h:n korkein

$ 0.0000025
$ 0.0000025$ 0.0000025

$ 0.00000259
$ 0.00000259$ 0.00000259

$ 0.00028461
$ 0.00028461$ 0.00028461

$ 0
$ 0$ 0

-0.46%

-0.03%

+138.60%

+138.60%

Kangal (KANGAL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00000252. Viimeisen 24 tunnin aikana KANGAL on vaihdellut alimmillaan $ 0.0000025 ja korkeimmillaan $ 0.00000259 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KANGAL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00028461, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KANGAL on muuttunut -0.46% viimeisen tunnin aikana, -0.03% 24 tunnin aikana ja +138.60% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kangal (KANGAL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 251.97K
$ 251.97K$ 251.97K

--
----

$ 251.97K
$ 251.97K$ 251.97K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Kangal-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 251.97K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KANGAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00B ja sen kokonaistarjonta on 100000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 251.97K.

Kangal (KANGAL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Kangal – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Kangal – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000041430.
Viimeisten 60 päivän aikana Kangal – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000055680.
Viimeisten 90 päivän aikana Kangal – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000014438745134910257.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.03%
30 päivää$ +0.0000041430+164.40%
60 päivää$ +0.0000055680+220.96%
90 päivää$ +0.0000014438745134910257+134.17%

Mikä on Kangal (KANGAL)

KANGAL is the governance and value token of the Kangal dApps ecosystem. KANGAL holders are the stakeholders of the Kangal DAO and can create and vote on proposals that shape up the future of the project. KANGAL staking will be the only way to mint the utility token $TEAK which will power the dApps ecosystem that will start with decentralized applications built by the core team and eventually the platform will turn into a dAppStore where other developers, teams, or companies will be able to submit and publish their dApps. One of the first dApps of the platform will be an NFT drops platform which will eventually turn into a full-fledged NFT marketplace.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Kangal (KANGAL) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Kangal-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kangal (KANGAL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kangal (KANGAL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kangal-rahakkeelle.

Tarkista Kangal-rahakkeen hintaennuste nyt!

KANGAL paikallisiin valuuttoihin

Kangal (KANGAL) -rahakkeen tokenomiikka

Kangal (KANGAL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KANGAL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kangal (KANGAL)”

Paljonko Kangal (KANGAL) on arvoltaan tänään?
KANGAL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00000252 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KANGAL-USD-parin nykyinen hinta?
KANGAL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00000252. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kangal-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KANGAL markkina-arvo on $ 251.97K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KANGAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KANGAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00B USD.
Mikä oli KANGAL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KANGAL saavutti ATH-hinnaksi 0.00028461 USD.
Mikä oli KANGAL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KANGAL-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on KANGAL-rahakkeen treidausvolyymi?
KANGAL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KANGAL tänä vuonna korkeammalle?
KANGAL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KANGAL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:06:13 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

