Kamabla-logo

Kamabla – hinta (KAMABLA)

Ei listattu

1KAMABLA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+0.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Kamabla (KAMABLA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:04:07 (UTC+8)

Kamabla (KAMABLA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00170002
$ 0.00170002$ 0.00170002

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

+0.59%

-3.53%

-3.53%

Kamabla (KAMABLA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana KAMABLA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KAMABLA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00170002, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KAMABLA on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.59% 24 tunnin aikana ja -3.53% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kamabla (KAMABLA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 27.77K
$ 27.77K$ 27.77K

--
----

$ 27.77K
$ 27.77K$ 27.77K

877.63M
877.63M 877.63M

877,634,489.1051298
877,634,489.1051298 877,634,489.1051298

Kamabla-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 27.77K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KAMABLA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 877.63M ja sen kokonaistarjonta on 877634489.1051298. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 27.77K.

Kamabla (KAMABLA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Kamabla – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Kamabla – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Kamabla – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Kamabla – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.59%
30 päivää$ 0-5.67%
60 päivää$ 0+28.64%
90 päivää$ 0--

Mikä on Kamabla (KAMABLA)

Kamabla Coin is a meme coin designed to capitalize on the immense buzz surrounding the 2024 U.S. presidential elections. Inspired by the viral nickname “Kamabla,” coined by Donald Trump for Kamala Harris, the project taps into the cultural zeitgeist to create a community-driven cryptocurrency. Kamabla Coin is not just a token; it’s a movement where humor, politics, and cryptocurrency intersect. Vision: Our vision is to provide a fun, engaging, and unique crypto experience, combining the world of memes, politics, and the decentralized economy. KAMBLA Coin seeks to become a leading meme coin by utilizing the excitement surrounding the U.S. elections and encouraging community engagement.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Kamabla (KAMABLA) -resurssi

Kamabla-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kamabla (KAMABLA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kamabla (KAMABLA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kamabla-rahakkeelle.

Tarkista Kamabla-rahakkeen hintaennuste nyt!

KAMABLA paikallisiin valuuttoihin

Kamabla (KAMABLA) -rahakkeen tokenomiikka

Kamabla (KAMABLA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KAMABLA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kamabla (KAMABLA)”

Paljonko Kamabla (KAMABLA) on arvoltaan tänään?
KAMABLA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KAMABLA-USD-parin nykyinen hinta?
KAMABLA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kamabla-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KAMABLA markkina-arvo on $ 27.77K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KAMABLA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KAMABLA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 877.63M USD.
Mikä oli KAMABLA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KAMABLA saavutti ATH-hinnaksi 0.00170002 USD.
Mikä oli KAMABLA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KAMABLA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on KAMABLA-rahakkeen treidausvolyymi?
KAMABLA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KAMABLA tänä vuonna korkeammalle?
KAMABLA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KAMABLA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:04:07 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.