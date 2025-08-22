Lisätietoja KAKAXA-rahakkeesta

KAKAXA-rahakkeen hintatiedot

KAKAXA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

KAKAXA-rahakkeen tokenomiikka

KAKAXA-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Kakaxa-logo

Kakaxa – hinta (KAKAXA)

Ei listattu

1KAKAXA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00066404
$0.00066404$0.00066404
+0.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Kakaxa (KAKAXA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:05:59 (UTC+8)

Kakaxa (KAKAXA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.314659
$ 0.314659$ 0.314659

$ 0
$ 0$ 0

-0.21%

+0.47%

+0.05%

+0.05%

Kakaxa (KAKAXA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana KAKAXA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KAKAXA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.314659, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KAKAXA on muuttunut -0.21% viimeisen tunnin aikana, +0.47% 24 tunnin aikana ja +0.05% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kakaxa (KAKAXA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 66.02K
$ 66.02K$ 66.02K

--
----

$ 66.02K
$ 66.02K$ 66.02K

99.42M
99.42M 99.42M

99,415,059.99
99,415,059.99 99,415,059.99

Kakaxa-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 66.02K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KAKAXA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 99.42M ja sen kokonaistarjonta on 99415059.99. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 66.02K.

Kakaxa (KAKAXA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Kakaxa – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Kakaxa – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Kakaxa – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Kakaxa – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.47%
30 päivää$ 0+5.26%
60 päivää$ 0+12.54%
90 päivää$ 0--

Mikä on Kakaxa (KAKAXA)

$KAKAXA - the most true memecoin with the most fundamental 💩 While others are trying to hype by copying famous memes, we decided to show the key ingredient of absolutely every shitcoin. So if you're ready to make some money on kakaha, hit up the presale. 📍 Min. 25 TON. 📍 500 TON. Anything above 500 TON will be irrevocably sent to the liquidity pool. $KAKAXA - the most true memecoin with the most fundamental 💩 While others are trying to hype by copying famous memes, we decided to show the key ingredient of absolutely every shitcoin. So if you're ready to make some money on kakaha, hit up the presale. 📍 Min. 25 TON. 📍 500 TON. Anything above 500 TON will be irrevocably sent to the liquidity pool. How much are you willing to believe in shit? Up to 100k TON: 100% TGE. 100k - 200k TON+: 25% TGE + vesting for 4 weeks. ‼️ Only from non-custodial wallets (TonKeeper etc). Tones from CEX type exchanges(Binance, Bybit, etc) - will be refunded back. Tokenomics: Liquidity pool- 20% Presale- 35% Marketing & airdrop-15% team- 10% Holders reward- 10% CEX- 10% You're probably thinking why some kakaxa has tokenomics? You're about to find out😏 While others are trying to hype by copying famous memes, we decided to show the key ingredient of absolutely every shitcoin. So if you're ready to make some money on kakaha, hit up the presale. 📍 Min. 25 TON. 📍 500 TON. Anything above 500 TON will be irrevocably sent to the liquidity pool. How much are you willing to believe in shit? Up to 100k TON: 100% TGE. 100k - 200k TON+: 25% TGE + vesting for 4 weeks. ‼️ Only from non-custodial wallets (TonKeeper etc). Tones from CEX type exchanges(Binance, Bybit, etc) - will be refunded back. Tokenomics: Liquidity pool- 20% Presale- 35% Marketing & airdrop-15% team- 10% Holders reward- 10% CEX- 10% You're probably thinking why some kakaxa has tokenomics? You're about

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Kakaxa (KAKAXA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Kakaxa-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kakaxa (KAKAXA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kakaxa (KAKAXA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kakaxa-rahakkeelle.

Tarkista Kakaxa-rahakkeen hintaennuste nyt!

KAKAXA paikallisiin valuuttoihin

Kakaxa (KAKAXA) -rahakkeen tokenomiikka

Kakaxa (KAKAXA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KAKAXA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kakaxa (KAKAXA)”

Paljonko Kakaxa (KAKAXA) on arvoltaan tänään?
KAKAXA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KAKAXA-USD-parin nykyinen hinta?
KAKAXA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kakaxa-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KAKAXA markkina-arvo on $ 66.02K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KAKAXA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KAKAXA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 99.42M USD.
Mikä oli KAKAXA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KAKAXA saavutti ATH-hinnaksi 0.314659 USD.
Mikä oli KAKAXA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KAKAXA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on KAKAXA-rahakkeen treidausvolyymi?
KAKAXA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KAKAXA tänä vuonna korkeammalle?
KAKAXA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KAKAXA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:05:59 (UTC+8)

Kakaxa (KAKAXA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.