Lisätietoja KAKA-rahakkeesta

KAKA-rahakkeen hintatiedot

KAKA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

KAKA-rahakkeen tokenomiikka

KAKA-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

KAKA the cat-logo

KAKA the cat – hinta (KAKA)

Ei listattu

1KAKA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen KAKA the cat (KAKA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:53:00 (UTC+8)

KAKA the cat (KAKA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-6.44%

-6.44%

KAKA the cat (KAKA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana KAKA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KAKA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KAKA on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -6.44% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

KAKA the cat (KAKA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 4.95K
$ 4.95K$ 4.95K

--
----

$ 4.95K
$ 4.95K$ 4.95K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

KAKA the cat-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.95K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KAKA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.95K.

KAKA the cat (KAKA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana KAKA the cat – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana KAKA the cat – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana KAKA the cat – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana KAKA the cat – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-13.17%
60 päivää$ 0+4.27%
90 päivää$ 0--

Mikä on KAKA the cat (KAKA)

A Purr-fect Blend of Tech and Fun At its core, $KAKA is more than just a meme coin. It’s an innovative platform built on the $SUI network, leveraging the power of blockchain to connect communities while delivering entertainment and value. What sets $KAKA apart is its integration of an AI-powered agent, KAKA X, which focuses on delivering the latest news and updates from the SUI ecosystem. From crypto trends to viral moments, KAKA X ensures you stay informed while having fun.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

KAKA the cat (KAKA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

KAKA the cat-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon KAKA the cat (KAKA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko KAKA the cat (KAKA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita KAKA the cat-rahakkeelle.

Tarkista KAKA the cat-rahakkeen hintaennuste nyt!

KAKA paikallisiin valuuttoihin

KAKA the cat (KAKA) -rahakkeen tokenomiikka

KAKA the cat (KAKA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KAKA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”KAKA the cat (KAKA)”

Paljonko KAKA the cat (KAKA) on arvoltaan tänään?
KAKA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KAKA-USD-parin nykyinen hinta?
KAKA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on KAKA the cat-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KAKA markkina-arvo on $ 4.95K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KAKA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KAKA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00B USD.
Mikä oli KAKA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KAKA saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli KAKA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KAKA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on KAKA-rahakkeen treidausvolyymi?
KAKA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KAKA tänä vuonna korkeammalle?
KAKA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KAKA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:53:00 (UTC+8)

KAKA the cat (KAKA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.