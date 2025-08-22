Lisätietoja ESTEE-rahakkeesta

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou-logo

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou – hinta (ESTEE)

Ei listattu

1ESTEE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+0.70%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:03:57 (UTC+8)

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00316144
$ 0.00316144$ 0.00316144

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.72%

-11.23%

-11.23%

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ESTEE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ESTEE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00316144, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ESTEE on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +0.72% 24 tunnin aikana ja -11.23% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 24.23K
$ 24.23K$ 24.23K

--
----

$ 24.23K
$ 24.23K$ 24.23K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 24.23K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ESTEE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 24.23K.

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.72%
30 päivää$ 0+10.78%
60 päivää$ 0+27.44%
90 päivää$ 0--

Mikä on Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE)

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou. The real name of Shib. Estee is a meme coin without any inherent value or the promise of financial gain. The coin is purely for entertainment and serves no practical purpose. Estee token is a tribute to a beloved meme that is widely known and cherished. We aim to reach more investors with a strong and growth-oriented vision in the ever-growing ''meme category''.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou-rahakkeelle.

Tarkista Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou-rahakkeen hintaennuste nyt!

ESTEE paikallisiin valuuttoihin

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) -rahakkeen tokenomiikka

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ESTEE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE)”

Paljonko Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) on arvoltaan tänään?
ESTEE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ESTEE-USD-parin nykyinen hinta?
ESTEE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ESTEE markkina-arvo on $ 24.23K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ESTEE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ESTEE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli ESTEE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ESTEE saavutti ATH-hinnaksi 0.00316144 USD.
Mikä oli ESTEE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ESTEE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ESTEE-rahakkeen treidausvolyymi?
ESTEE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ESTEE tänä vuonna korkeammalle?
ESTEE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ESTEE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.