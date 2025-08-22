Lisätietoja KFN-rahakkeesta

Kafenio Coin-logo

Kafenio Coin – hinta (KFN)

Ei listattu

1KFN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00012174
$0.00012174$0.00012174
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Kafenio Coin (KFN) -hintakaavio
Kafenio Coin (KFN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00432979
$ 0.00432979$ 0.00432979

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Kafenio Coin (KFN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana KFN on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KFN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00432979, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KFN on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kafenio Coin (KFN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 6.72K
$ 6.72K$ 6.72K

--
----

$ 6.85K
$ 6.85K$ 6.85K

55.18M
55.18M 55.18M

56,292,910.1115867
56,292,910.1115867 56,292,910.1115867

Kafenio Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.72K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KFN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 55.18M ja sen kokonaistarjonta on 56292910.1115867. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.85K.

Kafenio Coin (KFN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Kafenio Coin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Kafenio Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Kafenio Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Kafenio Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0+24.72%
60 päivää$ 0+407.14%
90 päivää$ 0--

Mikä on Kafenio Coin (KFN)

Kafenio Coin is a PoS coin and masternode coin. PoS/Staking allows holders of KFN to earn reward coins simply by holding a number of KAFENIO coins (to stake) in their wallet, or create KFN masternode to get stable reward. Our project has developed from a project with the community until now We accept orders for making coin blockchain for anyone who wants to have their own coin with their own name! Users can pay using their KFN coins, or USDT. Coffee and friends, coffee and work, coffee and snacks, coffee to go and NOW coffee to digitally trade called KAFENIO

Kafenio Coin (KFN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Kafenio Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kafenio Coin (KFN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kafenio Coin (KFN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kafenio Coin-rahakkeelle.

Tarkista Kafenio Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

KFN paikallisiin valuuttoihin

Kafenio Coin (KFN) -rahakkeen tokenomiikka

Kafenio Coin (KFN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KFN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kafenio Coin (KFN)”

Paljonko Kafenio Coin (KFN) on arvoltaan tänään?
KFN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KFN-USD-parin nykyinen hinta?
KFN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kafenio Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KFN markkina-arvo on $ 6.72K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KFN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KFN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 55.18M USD.
Mikä oli KFN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KFN saavutti ATH-hinnaksi 0.00432979 USD.
Mikä oli KFN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KFN-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on KFN-rahakkeen treidausvolyymi?
KFN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KFN tänä vuonna korkeammalle?
KFN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KFN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
