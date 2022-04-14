Kabosu ERC20 (KABOSU) -rahakkeen tokenomiikka
Kabosu ERC20 (KABOSU) -rahakkeen tiedot
Kabosu, The Dogecoin Dog. Making Memes Great Again.
Kabosu embodies the original meme coin spirit — the energy, humor, and community that started it all. There’s no better way to recapture the magic and joy of meme coins than with the very symbol that sparked this entire phenomenon.
The legendary dog, the original meme, the face recognized by millions around the globe — Kabosu is the perfect icon to lead Ethereum back to fun. It is symbolic to us all, and has impacted so many of our lives. It is universally understood, as all good memes should be.
Kabosu ERC20 (KABOSU) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Kabosu ERC20 (KABOSU) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Kabosu ERC20 (KABOSU) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Kabosu ERC20 (KABOSU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä KABOSU-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KABOSU-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.