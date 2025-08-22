Lisätietoja K21-rahakkeesta

K21-rahakkeen hintatiedot

K21-rahakkeen virallinen verkkosivusto

K21-rahakkeen tokenomiikka

K21-rahakkeen hintaennuste

K21-logo

K21 – hinta (K21)

Ei listattu

1K21 - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.055361
$0.055361$0.055361
-1.20%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen K21 (K21) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:40:53 (UTC+8)

K21 (K21) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.054513
$ 0.054513$ 0.054513
24 h:n matalin
$ 0.056242
$ 0.056242$ 0.056242
24 h:n korkein

$ 0.054513
$ 0.054513$ 0.054513

$ 0.056242
$ 0.056242$ 0.056242

$ 11.59
$ 11.59$ 11.59

$ 0.02374923
$ 0.02374923$ 0.02374923

-0.49%

-1.27%

-7.36%

-7.36%

K21 (K21) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.055361. Viimeisen 24 tunnin aikana K21 on vaihdellut alimmillaan $ 0.054513 ja korkeimmillaan $ 0.056242 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. K21-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 11.59, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02374923.

Lyhyen aikavälin tuloksissa K21 on muuttunut -0.49% viimeisen tunnin aikana, -1.27% 24 tunnin aikana ja -7.36% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

K21 (K21) -rahakkeen markkinatiedot

$ 997.97K
$ 997.97K$ 997.97K

--
----

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

18.03M
18.03M 18.03M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

K21-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 997.97K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. K21-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 18.03M ja sen kokonaistarjonta on 21000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.16M.

K21 (K21) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana K21 – USD -hinta muuttui $ -0.00071380609352951.
Viimeisten 30 päivän aikana K21 – USD -hinnan muutos oli $ +0.0076276939.
Viimeisten 60 päivän aikana K21 – USD -hinnan muutos oli $ +0.0439459991.
Viimeisten 90 päivän aikana K21 – USD -hinnan muutos oli $ +0.02054643123323285.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00071380609352951-1.27%
30 päivää$ +0.0076276939+13.78%
60 päivää$ +0.0439459991+79.38%
90 päivää$ +0.02054643123323285+59.02%

Mikä on K21 (K21)

K21 is a closed-end art vault that provides liquid exposure to a curated collection of 21 unique and original NFT artworks by a diverse roster of influential and pioneering contemporary, digital, and cryptonative artists. Engineered for composability, durability, and equity, K21 establishes a new protocol for art.

K21 (K21) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

K21-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon K21 (K21) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko K21 (K21) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita K21-rahakkeelle.

Tarkista K21-rahakkeen hintaennuste nyt!

K21 paikallisiin valuuttoihin

K21 (K21) -rahakkeen tokenomiikka

K21 (K21) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää K21-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”K21 (K21)”

Paljonko K21 (K21) on arvoltaan tänään?
K21-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.055361 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on K21-USD-parin nykyinen hinta?
K21 -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.055361. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on K21-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen K21 markkina-arvo on $ 997.97K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on K21-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
K21-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 18.03M USD.
Mikä oli K21-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
K21 saavutti ATH-hinnaksi 11.59 USD.
Mikä oli K21-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
K21-rahakkeen ATL-hinta oli 0.02374923 USD.
Mikä on K21-rahakkeen treidausvolyymi?
K21-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko K21 tänä vuonna korkeammalle?
K21 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso K21-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:40:53 (UTC+8)

K21 (K21) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

