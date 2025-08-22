Lisätietoja ZACHXBT-rahakkeesta

ZACHXBT-rahakkeen hintatiedot

ZACHXBT-rahakkeen tokenomiikka

ZACHXBT-rahakkeen hintaennuste

Justice for Zachxbt-logo

Justice for Zachxbt – hinta (ZACHXBT)

Ei listattu

1ZACHXBT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0001129
$0.0001129$0.0001129
-1.60%1D
Reaaliaikainen Justice for Zachxbt (ZACHXBT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:05:38 (UTC+8)

Justice for Zachxbt (ZACHXBT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00907321
$ 0.00907321$ 0.00907321

$ 0
$ 0$ 0

-0.68%

-1.67%

-8.20%

-8.20%

Justice for Zachxbt (ZACHXBT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ZACHXBT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZACHXBT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00907321, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ZACHXBT on muuttunut -0.68% viimeisen tunnin aikana, -1.67% 24 tunnin aikana ja -8.20% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Justice for Zachxbt (ZACHXBT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 113.09K
$ 113.09K$ 113.09K

--
----

$ 113.09K
$ 113.09K$ 113.09K

999.64M
999.64M 999.64M

999,643,819.16585
999,643,819.16585 999,643,819.16585

Justice for Zachxbt-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 113.09K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ZACHXBT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.64M ja sen kokonaistarjonta on 999643819.16585. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 113.09K.

Justice for Zachxbt (ZACHXBT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Justice for Zachxbt – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Justice for Zachxbt – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Justice for Zachxbt – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Justice for Zachxbt – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.67%
30 päivää$ 0-7.16%
60 päivää$ 0+22.10%
90 päivää$ 0--

Mikä on Justice for Zachxbt (ZACHXBT)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Justice for Zachxbt-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Justice for Zachxbt (ZACHXBT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Justice for Zachxbt (ZACHXBT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Justice for Zachxbt-rahakkeelle.

Tarkista Justice for Zachxbt-rahakkeen hintaennuste nyt!

ZACHXBT paikallisiin valuuttoihin

Justice for Zachxbt (ZACHXBT) -rahakkeen tokenomiikka

Justice for Zachxbt (ZACHXBT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ZACHXBT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Justice for Zachxbt (ZACHXBT)”

Paljonko Justice for Zachxbt (ZACHXBT) on arvoltaan tänään?
ZACHXBT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ZACHXBT-USD-parin nykyinen hinta?
ZACHXBT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Justice for Zachxbt-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ZACHXBT markkina-arvo on $ 113.09K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ZACHXBT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ZACHXBT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.64M USD.
Mikä oli ZACHXBT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ZACHXBT saavutti ATH-hinnaksi 0.00907321 USD.
Mikä oli ZACHXBT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ZACHXBT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ZACHXBT-rahakkeen treidausvolyymi?
ZACHXBT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ZACHXBT tänä vuonna korkeammalle?
ZACHXBT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ZACHXBT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
