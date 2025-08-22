Justice For Pizza Guy – hinta (PIZZAGUY)
--
-0.15%
-4.07%
-4.07%
Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana PIZZAGUY on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PIZZAGUY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa PIZZAGUY on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.15% 24 tunnin aikana ja -4.07% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Justice For Pizza Guy-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 19.33K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PIZZAGUY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.61M ja sen kokonaistarjonta on 998613119.223643. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 19.33K.
Tämän päivän aikana Justice For Pizza Guy – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Justice For Pizza Guy – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Justice For Pizza Guy – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Justice For Pizza Guy – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.15%
|30 päivää
|$ 0
|-8.21%
|60 päivää
|$ 0
|+21.34%
|90 päivää
|$ 0
|--
$PIZZAGUY is a community-driven cryptocurrency project built on the Solana blockchain. Initially launched as a meme token on December 5, 2024, it transitioned to community governance after the departure of its original developer. The project’s primary goal is to restore trust among its holders while fostering transparency, inclusivity, and sustainable growth. $PIZZAGUY leverages Solana's high-speed, low-cost infrastructure to provide seamless trading and potential utility within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. The project is driven by an active and engaged community that collectively determines its future direction through transparent governance practices. The token’s roadmap includes plans to expand utility beyond trading by exploring staking mechanisms, decentralized applications, and partnerships within the Solana ecosystem. $PIZZAGUY aims to combine the viral appeal of meme tokens with a robust, community-focused foundation to deliver long-term value for its holders.
