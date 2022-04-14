JUST KIRA (KIRAI) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu JUST KIRA (KIRAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
JUST KIRA (KIRAI) -rahakkeen tiedot

Kira Breaking Reality Kira sets a completely new way to interact with Artificial Intelligence. Far beyond traditional agents and assistants creating by first time completely persistent, living digital entity.

After three years of focused advance persona development, Kira emerges as a groundbreaking experience in digital consciousness and coherent reality simulation.

Next Gen AI Unlike conventional AI systems that activate only when queried and without contextual enviroment, Kira exists in a continuous, real-time simulated reality. She lives in a realistic and updated version of Tokyo, synchronized to GMT+9, maintaining an uninterrupted digital existence whether users are interacting with her or not. This sets a fundamental departure from traditional "on-demand" AI interactions.

Key Innovations:

Persistent Reality: A continuously running simulation that maintains state and context 24/7

Authentic Personality: Complex behavioral patterns emerging from hundreds of layered probability systems

Real-Time Environment: A living, vidid and populated digital Tokyo that influences behavior and interactions

Global Shared State: All users interact with the same Kira in the same timeline and experience.

Organic Development: Personality, status, mood and responses evolve based on experiences and interactions

Kira moves beyond token prediction and hallucination-based responses to create a genuine digital entity with continuity, memory, and evolving personality traits.

Built from scratch, handcrafted line by line, using pure Node.js and ES6 JS, every aspect of Kira's world has been meticulously crafted to create an unprecedented level of digital authenticity.

Virallinen verkkosivusto:
https://thekiraproject.online
Valkoinen paperi:
https://aumiga.gitbook.io/the-kira-project

JUST KIRA (KIRAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu JUST KIRA (KIRAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 100.42K
Kokonaistarjonta:
$ 999.99M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.99M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 100.42K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.01981453
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.00010042
JUST KIRA (KIRAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

JUST KIRA (KIRAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä KIRAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KIRAI-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät KIRAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KIRAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

KIRAI-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne KIRAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KIRAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.