Junkcoin-logo

Junkcoin – hinta (JKC)

Ei listattu

1JKC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03533888
$0.03533888$0.03533888
+0.90%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Junkcoin (JKC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:40:34 (UTC+8)

Junkcoin (JKC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03318603
$ 0.03318603$ 0.03318603
24 h:n matalin
$ 0.03584452
$ 0.03584452$ 0.03584452
24 h:n korkein

$ 0.03318603
$ 0.03318603$ 0.03318603

$ 0.03584452
$ 0.03584452$ 0.03584452

$ 0.747856
$ 0.747856$ 0.747856

$ 0.02020314
$ 0.02020314$ 0.02020314

+0.43%

+0.98%

+15.87%

+15.87%

Junkcoin (JKC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.03533888. Viimeisen 24 tunnin aikana JKC on vaihdellut alimmillaan $ 0.03318603 ja korkeimmillaan $ 0.03584452 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. JKC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.747856, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02020314.

Lyhyen aikavälin tuloksissa JKC on muuttunut +0.43% viimeisen tunnin aikana, +0.98% 24 tunnin aikana ja +15.87% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Junkcoin (JKC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 713.16K
$ 713.16K$ 713.16K

--
----

$ 713.16K
$ 713.16K$ 713.16K

20.18M
20.18M 20.18M

20,181,426.323584
20,181,426.323584 20,181,426.323584

Junkcoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 713.16K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. JKC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 20.18M ja sen kokonaistarjonta on 20181426.323584. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 713.16K.

Junkcoin (JKC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Junkcoin – USD -hinta muuttui $ +0.00034326.
Viimeisten 30 päivän aikana Junkcoin – USD -hinnan muutos oli $ +0.0122243900.
Viimeisten 60 päivän aikana Junkcoin – USD -hinnan muutos oli $ +0.0131439359.
Viimeisten 90 päivän aikana Junkcoin – USD -hinnan muutos oli $ +0.000552739336386856.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00034326+0.98%
30 päivää$ +0.0122243900+34.59%
60 päivää$ +0.0131439359+37.19%
90 päivää$ +0.000552739336386856+1.59%

Mikä on Junkcoin (JKC)

Junkcoin (JKC) is a community-driven blockchain and memecoin born in 2013 as one of the earliest forks of Litecoin. Its 2013's baseline was "Designed to fail" and is now: "Designed to fail in 2013, failed to fail in 2024". Originally created as a humorous experiment in the early days of crypto, Junkcoin has since evolved into a fully functional blockchain that enables secure value transfers, the creation of ordinals, and merge-mining alongside Litecoin. Relaunched on November 2024 from its block zero of May 2013, Junkcoin celebrates the origins of memecoins while also providing a practical and efficient network. As an ancestor of Dogecoin (via Luckycoin, which forked from Junkcoin), it embodies the experimental and chaotic nature of early crypto, proving that even “junk” can be valuable when powered by a passionate community!

Junkcoin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Junkcoin (JKC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Junkcoin (JKC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Junkcoin-rahakkeelle.

Junkcoin (JKC) -rahakkeen tokenomiikka

Junkcoin (JKC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää JKC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Junkcoin (JKC)”

Paljonko Junkcoin (JKC) on arvoltaan tänään?
JKC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03533888 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on JKC-USD-parin nykyinen hinta?
JKC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03533888. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Junkcoin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen JKC markkina-arvo on $ 713.16K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on JKC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
JKC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 20.18M USD.
Mikä oli JKC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
JKC saavutti ATH-hinnaksi 0.747856 USD.
Mikä oli JKC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
JKC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.02020314 USD.
Mikä on JKC-rahakkeen treidausvolyymi?
JKC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko JKC tänä vuonna korkeammalle?
JKC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso JKC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
