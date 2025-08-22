Lisätietoja JMPT-rahakkeesta

JMPT-rahakkeen hintatiedot

JMPT-rahakkeen valkoinen paperi

JMPT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

JMPT-rahakkeen tokenomiikka

JMPT-rahakkeen hintaennuste

JumpToken-logo

JumpToken – hinta (JMPT)

Ei listattu

1JMPT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.062
$1.062$1.062
-1.70%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen JumpToken (JMPT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:52:04 (UTC+8)

JumpToken (JMPT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.053
$ 1.053$ 1.053
24 h:n matalin
$ 1.081
$ 1.081$ 1.081
24 h:n korkein

$ 1.053
$ 1.053$ 1.053

$ 1.081
$ 1.081$ 1.081

$ 2.94
$ 2.94$ 2.94

$ 0.837458
$ 0.837458$ 0.837458

-0.55%

-1.74%

-2.91%

-2.91%

JumpToken (JMPT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.062. Viimeisen 24 tunnin aikana JMPT on vaihdellut alimmillaan $ 1.053 ja korkeimmillaan $ 1.081 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. JMPT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.94, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.837458.

Lyhyen aikavälin tuloksissa JMPT on muuttunut -0.55% viimeisen tunnin aikana, -1.74% 24 tunnin aikana ja -2.91% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

JumpToken (JMPT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 15.16M
$ 15.16M$ 15.16M

--
----

$ 32.71M
$ 32.71M$ 32.71M

14.27M
14.27M 14.27M

30,789,989.9
30,789,989.9 30,789,989.9

JumpToken-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 15.16M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. JMPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 14.27M ja sen kokonaistarjonta on 30789989.9. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 32.71M.

JumpToken (JMPT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana JumpToken – USD -hinta muuttui $ -0.018858404552729.
Viimeisten 30 päivän aikana JumpToken – USD -hinnan muutos oli $ -0.1039843494.
Viimeisten 60 päivän aikana JumpToken – USD -hinnan muutos oli $ -0.0265165470.
Viimeisten 90 päivän aikana JumpToken – USD -hinnan muutos oli $ +0.0497083816238785.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.018858404552729-1.74%
30 päivää$ -0.1039843494-9.79%
60 päivää$ -0.0265165470-2.49%
90 päivää$ +0.0497083816238785+4.91%

Mikä on JumpToken (JMPT)

JumpToken (JMPT) is a crypto token created to fuel JumpTask – a gig economy-based marketplace that allows companies and organizations to make the most out of the collective skills possessed by a globally dispersed workforce. Using smart contract templates and crypto payments, JumpTask will revolutionize the industry of remote freelancing by decentralizing it and boosting its accessibility to everyone, including the unbanked. JumpToken (JMPT) is a utility token based on the Binance Smart Chain (BSC) technology which includes an open-source, blockchain-based distributed computing platform with cryptographically secure smart contracts stored in the BSC blockchain and fully capable of enforcing performance.

JumpToken-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon JumpToken (JMPT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko JumpToken (JMPT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita JumpToken-rahakkeelle.

Tarkista JumpToken-rahakkeen hintaennuste nyt!

JMPT paikallisiin valuuttoihin

JumpToken (JMPT) -rahakkeen tokenomiikka

JumpToken (JMPT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää JMPT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”JumpToken (JMPT)”

Paljonko JumpToken (JMPT) on arvoltaan tänään?
JMPT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.062 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on JMPT-USD-parin nykyinen hinta?
JMPT -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.062. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on JumpToken-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen JMPT markkina-arvo on $ 15.16M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on JMPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
JMPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 14.27M USD.
Mikä oli JMPT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
JMPT saavutti ATH-hinnaksi 2.94 USD.
Mikä oli JMPT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
JMPT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.837458 USD.
Mikä on JMPT-rahakkeen treidausvolyymi?
JMPT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko JMPT tänä vuonna korkeammalle?
JMPT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso JMPT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:52:04 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

