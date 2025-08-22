JulSwap – hinta (JULD)
JulSwap (JULD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana JULD on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. JULD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.75279, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa JULD on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.01% 24 tunnin aikana ja -11.17% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
JulSwap-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 94.73K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. JULD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 592.17M ja sen kokonaistarjonta on 800000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 127.97K.
Tämän päivän aikana JulSwap – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana JulSwap – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana JulSwap – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana JulSwap – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.01%
|30 päivää
|$ 0
|+45.39%
|60 päivää
|$ 0
|+57.28%
|90 päivää
|$ 0
|--
What is the project about? JULSWAP DAO: Empowering Community Governance and Decision-Making JULSWAP DAO is an innovative and community-driven project that places power and decision-making authority directly in the hands of its token holders. With each JULD Token representing a voting right within the DAO, participants have a genuine opportunity to shape the future of the ecosystem. The Utilization of DAO Token (JULD): Voting Power: Every JULD Token carries one voting right, ensuring that each participant's voice is heard and considered in the decision-making process. Proposal Acceptance: To be accepted, proposals require a minimum of 5% of the total token supply to vote with a "YES." This ensures that proposals garner sufficient support before progressing. Majority Consensus: For a proposal to pass, a minimum of 50% of all votes cast must be positive. This ensures that decisions represent the majority sentiment within the community. Timely Voting: The voting timeline for proposals is set at 72 hours, providing ample opportunity for community members to participate and contribute their perspectives. What’s next for your project? Liquidity.Bond DAO Community What can your token be used for? Earn While You Vote: Here's where it gets truly remarkable! When you exercise your voting rights, you have the opportunity to earn fees in the process. Your engagement and active involvement in the governance of our project are not only appreciated but also rewarded. This unique incentive structure aligns your interests with the success of our ecosystem.
JulSwap (JULD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää JULD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
