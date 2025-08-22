Lisätietoja JUICE-rahakkeesta

Juice Finance – hinta (JUICE)

1JUICE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00040334
$0.00040334$0.00040334
+2.50%1D
Reaaliaikainen Juice Finance (JUICE) -hintakaavio
Juice Finance (JUICE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.188085
$ 0.188085$ 0.188085

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+2.51%

-9.41%

-9.41%

Juice Finance (JUICE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana JUICE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. JUICE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.188085, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa JUICE on muuttunut +0.01% viimeisen tunnin aikana, +2.51% 24 tunnin aikana ja -9.41% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Juice Finance (JUICE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 329.22K
$ 329.22K$ 329.22K

--
----

$ 403.44K
$ 403.44K$ 403.44K

816.03M
816.03M 816.03M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Juice Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 329.22K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. JUICE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 816.03M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 403.44K.

Juice Finance (JUICE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Juice Finance – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Juice Finance – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Juice Finance – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Juice Finance – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+2.51%
30 päivää$ 0+19.52%
60 päivää$ 0+33.14%
90 päivää$ 0--

Mikä on Juice Finance (JUICE)

Juice Finance, is a leading disruptive Cross-Margin DeFi protocol built on the Blast L2. At its core, Juice innovates with cross-margin lending features, integrating seamlessly with Blast's unique rebasing tokens and ecosystem ethos. Our platform is designed to empower users with composable leverage, enabling them to maximize their yield and point farming activities within the Blast ecosystem.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Juice Finance (JUICE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Juice Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Juice Finance (JUICE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Juice Finance (JUICE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Juice Finance-rahakkeelle.

Tarkista Juice Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

JUICE paikallisiin valuuttoihin

Juice Finance (JUICE) -rahakkeen tokenomiikka

Juice Finance (JUICE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää JUICE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "Juice Finance (JUICE)"

Paljonko Juice Finance (JUICE) on arvoltaan tänään?
JUICE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on JUICE-USD-parin nykyinen hinta?
JUICE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Juice Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen JUICE markkina-arvo on $ 329.22K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on JUICE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
JUICE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 816.03M USD.
Mikä oli JUICE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
JUICE saavutti ATH-hinnaksi 0.188085 USD.
Mikä oli JUICE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
JUICE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on JUICE-rahakkeen treidausvolyymi?
JUICE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko JUICE tänä vuonna korkeammalle?
JUICE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso JUICE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
