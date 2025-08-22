Lisätietoja JUAN-rahakkeesta

JUAN-rahakkeen hintatiedot

JUAN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

JUAN-rahakkeen tokenomiikka

JUAN-rahakkeen hintaennuste

JUAN-logo

JUAN – hinta (JUAN)

Ei listattu

1JUAN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+5.80%1D
USD
Reaaliaikainen JUAN (JUAN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:52:07 (UTC+8)

JUAN (JUAN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+0.57%

+4.90%

+18.65%

+18.65%

JUAN (JUAN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00003274. Viimeisen 24 tunnin aikana JUAN on vaihdellut alimmillaan $ 0.00002981 ja korkeimmillaan $ 0.00003286 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. JUAN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00027405, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00001456.

Lyhyen aikavälin tuloksissa JUAN on muuttunut +0.57% viimeisen tunnin aikana, +4.90% 24 tunnin aikana ja +18.65% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

JUAN (JUAN) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

JUAN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 32.59K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. JUAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 995.22M ja sen kokonaistarjonta on 1059678562.882735. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 34.70K.

JUAN (JUAN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana JUAN – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana JUAN – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000257139.
Viimeisten 60 päivän aikana JUAN – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000167750.
Viimeisten 90 päivän aikana JUAN – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+4.90%
30 päivää$ +0.0000257139+78.54%
60 päivää$ +0.0000167750+51.24%
90 päivää$ 0--

Mikä on JUAN (JUAN)

JUAN is a community-driven token centered around a fictional character named Juan and his highly memeable likeness. The project aims to share humor and good vibes through this character and through its online meme generator, which lets community members easily create, vote on, and share memes created by them or by other community members. By making creation and sharing of funny content as easy as possible, JUAN aims to be the "Number Juan Meme" on the internet.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

JUAN (JUAN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

JUAN-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon JUAN (JUAN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko JUAN (JUAN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita JUAN-rahakkeelle.

Tarkista JUAN-rahakkeen hintaennuste nyt!

JUAN paikallisiin valuuttoihin

JUAN (JUAN) -rahakkeen tokenomiikka

JUAN (JUAN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää JUAN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”JUAN (JUAN)”

Paljonko JUAN (JUAN) on arvoltaan tänään?
JUAN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00003274 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on JUAN-USD-parin nykyinen hinta?
JUAN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00003274. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on JUAN-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen JUAN markkina-arvo on $ 32.59K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on JUAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
JUAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 995.22M USD.
Mikä oli JUAN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
JUAN saavutti ATH-hinnaksi 0.00027405 USD.
Mikä oli JUAN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
JUAN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00001456 USD.
Mikä on JUAN-rahakkeen treidausvolyymi?
JUAN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko JUAN tänä vuonna korkeammalle?
JUAN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso JUAN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:52:07 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

