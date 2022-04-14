ju rugan (JU) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu ju rugan (JU) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
ju rugan (JU) -rahakkeen tiedot

Ju Rugan is a character based token based off of the famous Joe Rogan. As most know Joe holds weekly podcasts. And for this reason ….

Ju Rugan is bringing podcasts to the blockchain, Ju Rugan was made and rugged by a developer soon taken over by the community, with this brought lots of strength and commitment by members.

Ju plans to hold weekly informative podcasts live with different projects to help introduce and inform others on crypto as well as discuss current matters going on in the world.

Further more amplified by humour filled videos and informative news! Come on the podcast Ju wants to meet you!

Virallinen verkkosivusto:
https://www.jurugan.xyz/

ju rugan (JU) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu ju rugan (JU) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 12.75K
$ 12.75K
Kokonaistarjonta:
$ 999.10M
$ 999.10M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.10M
$ 999.10M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 12.75K
$ 12.75K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00525852
$ 0.00525852
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00000836
$ 0.00000836
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0

ju rugan (JU) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

ju rugan (JU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä JU-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta JU-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät JU-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu JU-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

JU-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne JU-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? JU-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.