Joule-logo

Joule – hinta (JOULE)

Ei listattu

1JOULE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0045544
+3.80%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Joule (JOULE) -hintakaavio
Joule (JOULE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00437657
24 h:n matalin
$ 0.0046609
24 h:n korkein

$ 0.00437657
$ 0.0046609
$ 0.067035
$ 0.00381682
-0.25%

+3.97%

+1.57%

+1.57%

Joule (JOULE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00455752. Viimeisen 24 tunnin aikana JOULE on vaihdellut alimmillaan $ 0.00437657 ja korkeimmillaan $ 0.0046609 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. JOULE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.067035, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00381682.

Lyhyen aikavälin tuloksissa JOULE on muuttunut -0.25% viimeisen tunnin aikana, +3.97% 24 tunnin aikana ja +1.57% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Joule (JOULE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.21M
--
$ 3.24M
704.69M
710,693,944.7058756
Joule-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.21M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. JOULE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 704.69M ja sen kokonaistarjonta on 710693944.7058756. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.24M.

Joule (JOULE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Joule – USD -hinta muuttui $ +0.00017385.
Viimeisten 30 päivän aikana Joule – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000338400.
Viimeisten 60 päivän aikana Joule – USD -hinnan muutos oli $ -0.0008572590.
Viimeisten 90 päivän aikana Joule – USD -hinnan muutos oli $ -0.002155939818591409.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00017385+3.97%
30 päivää$ -0.0000338400-0.74%
60 päivää$ -0.0008572590-18.80%
90 päivää$ -0.002155939818591409-32.11%

Mikä on Joule (JOULE)

Kinetic is a lending protocol built on the Flare Network, harnessing the network's unique features in FTSO (Flare Time Series Oracle) and FAssets technology. With Flare's FTSO and FAssets, Kinetic offers users a unique opportunity to leverage the value of their non-native assets like BTC, DOGE, and XRP in a decentralized and secure manner. The FTSO ensures accurate and decentralized price feeds, while FAssets enable the representation of non-native tokens on the Flare Network, thus broadening the scope of assets available for lending and borrowing.

Joule-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Joule (JOULE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Joule (JOULE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Joule-rahakkeelle.

Tarkista Joule-rahakkeen hintaennuste nyt!

JOULE paikallisiin valuuttoihin

Joule (JOULE) -rahakkeen tokenomiikka

Joule (JOULE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää JOULE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Joule (JOULE)”

Paljonko Joule (JOULE) on arvoltaan tänään?
JOULE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00455752 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on JOULE-USD-parin nykyinen hinta?
JOULE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00455752. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Joule-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen JOULE markkina-arvo on $ 3.21M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on JOULE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
JOULE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 704.69M USD.
Mikä oli JOULE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
JOULE saavutti ATH-hinnaksi 0.067035 USD.
Mikä oli JOULE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
JOULE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00381682 USD.
Mikä on JOULE-rahakkeen treidausvolyymi?
JOULE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko JOULE tänä vuonna korkeammalle?
JOULE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso JOULE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Joule (JOULE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

