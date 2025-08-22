Joss Money – hinta (JMONEY)
-0.21%
-0.89%
-7.74%
-7.74%
Joss Money (JMONEY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00314164. Viimeisen 24 tunnin aikana JMONEY on vaihdellut alimmillaan $ 0.00305465 ja korkeimmillaan $ 0.00317344 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. JMONEY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00820821, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00135707.
Lyhyen aikavälin tuloksissa JMONEY on muuttunut -0.21% viimeisen tunnin aikana, -0.89% 24 tunnin aikana ja -7.74% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Joss Money-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.11M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. JMONEY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.60M ja sen kokonaistarjonta on 998602154.744941. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.11M.
Tämän päivän aikana Joss Money – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Joss Money – USD -hinnan muutos oli $ +0.0010875443.
Viimeisten 60 päivän aikana Joss Money – USD -hinnan muutos oli $ +0.0026861355.
Viimeisten 90 päivän aikana Joss Money – USD -hinnan muutos oli $ -0.001420019438195124.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.89%
|30 päivää
|$ +0.0010875443
|+34.62%
|60 päivää
|$ +0.0026861355
|+85.50%
|90 päivää
|$ -0.001420019438195124
|-31.12%
Joss Money, also known as ghost money or spirit money, is a traditional offering used in Chinese and other Chinese-influenced societies for ancestor and spirit worship. Typically burned during important festivals like Qingming Festival and the Ghost Festival, or during family worship rituals, it signifies respect and remembrance for ancestors. Burning joss paper is believed to transform the paper money or other forms of wealth into currency that spirits can use in the afterlife, thus ensuring the safety and prosperity of the living family members.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon Joss Money (JMONEY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Joss Money (JMONEY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Joss Money-rahakkeelle.
Tarkista Joss Money-rahakkeen hintaennuste nyt!
Joss Money (JMONEY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää JMONEY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
|08-19 03:40:00
|Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
|08-18 17:40:00
|Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.