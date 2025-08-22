Lisätietoja JMONEY-rahakkeesta

JMONEY-rahakkeen hintatiedot

JMONEY-rahakkeen valkoinen paperi

JMONEY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

JMONEY-rahakkeen tokenomiikka

JMONEY-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Joss Money-logo

Joss Money – hinta (JMONEY)

Ei listattu

1JMONEY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00314164
$0.00314164$0.00314164
-0.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Joss Money (JMONEY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:20:36 (UTC+8)

Joss Money (JMONEY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00305465
$ 0.00305465$ 0.00305465
24 h:n matalin
$ 0.00317344
$ 0.00317344$ 0.00317344
24 h:n korkein

$ 0.00305465
$ 0.00305465$ 0.00305465

$ 0.00317344
$ 0.00317344$ 0.00317344

$ 0.00820821
$ 0.00820821$ 0.00820821

$ 0.00135707
$ 0.00135707$ 0.00135707

-0.21%

-0.89%

-7.74%

-7.74%

Joss Money (JMONEY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00314164. Viimeisen 24 tunnin aikana JMONEY on vaihdellut alimmillaan $ 0.00305465 ja korkeimmillaan $ 0.00317344 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. JMONEY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00820821, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00135707.

Lyhyen aikavälin tuloksissa JMONEY on muuttunut -0.21% viimeisen tunnin aikana, -0.89% 24 tunnin aikana ja -7.74% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Joss Money (JMONEY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.11M
$ 3.11M$ 3.11M

--
----

$ 3.11M
$ 3.11M$ 3.11M

998.60M
998.60M 998.60M

998,602,154.744941
998,602,154.744941 998,602,154.744941

Joss Money-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.11M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. JMONEY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.60M ja sen kokonaistarjonta on 998602154.744941. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.11M.

Joss Money (JMONEY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Joss Money – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Joss Money – USD -hinnan muutos oli $ +0.0010875443.
Viimeisten 60 päivän aikana Joss Money – USD -hinnan muutos oli $ +0.0026861355.
Viimeisten 90 päivän aikana Joss Money – USD -hinnan muutos oli $ -0.001420019438195124.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.89%
30 päivää$ +0.0010875443+34.62%
60 päivää$ +0.0026861355+85.50%
90 päivää$ -0.001420019438195124-31.12%

Mikä on Joss Money (JMONEY)

Joss Money, also known as ghost money or spirit money, is a traditional offering used in Chinese and other Chinese-influenced societies for ancestor and spirit worship. Typically burned during important festivals like Qingming Festival and the Ghost Festival, or during family worship rituals, it signifies respect and remembrance for ancestors. Burning joss paper is believed to transform the paper money or other forms of wealth into currency that spirits can use in the afterlife, thus ensuring the safety and prosperity of the living family members.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Joss Money (JMONEY) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Joss Money-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Joss Money (JMONEY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Joss Money (JMONEY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Joss Money-rahakkeelle.

Tarkista Joss Money-rahakkeen hintaennuste nyt!

JMONEY paikallisiin valuuttoihin

Joss Money (JMONEY) -rahakkeen tokenomiikka

Joss Money (JMONEY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää JMONEY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Joss Money (JMONEY)”

Paljonko Joss Money (JMONEY) on arvoltaan tänään?
JMONEY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00314164 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on JMONEY-USD-parin nykyinen hinta?
JMONEY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00314164. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Joss Money-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen JMONEY markkina-arvo on $ 3.11M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on JMONEY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
JMONEY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.60M USD.
Mikä oli JMONEY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
JMONEY saavutti ATH-hinnaksi 0.00820821 USD.
Mikä oli JMONEY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
JMONEY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00135707 USD.
Mikä on JMONEY-rahakkeen treidausvolyymi?
JMONEY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko JMONEY tänä vuonna korkeammalle?
JMONEY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso JMONEY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:20:36 (UTC+8)

Joss Money (JMONEY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.