Jose (JOSE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Jose (JOSE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Jose (JOSE) -rahakkeen tiedot

Jose Coin stands out as a distinctive meme coin by eschewing the common, unsustainable model of multi-trillion and billion token supplies that many others adopt. Instead, it was carefully designed with the achievable ambition of reaching a value of $1 and potentially surpassing it. JOSE sets itself apart with a strictly limited total supply of only 21 million tokens. This deliberate limitation not only fosters scarcity but also significantly enhances the potential for value growth. This strategic approach aims to create a more sustainable and investor-friendly environment.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.josecoin.fun

Jose (JOSE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Markkina-arvo:
$ 17.86K
$ 17.86K
Kokonaistarjonta:
$ 10.40M
$ 10.40M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 9.90M
$ 9.90M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 18.76K
$ 18.76K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.066179
$ 0.066179
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00111638
$ 0.00111638
Nykyinen hinta:
$ 0.00180466
$ 0.00180466

Jose (JOSE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Jose (JOSE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä JOSE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta JOSE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät JOSE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu JOSE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

JOSE-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne JOSE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? JOSE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.