Jones DAO-logo

Jones DAO – hinta (JONES)

Ei listattu

1JONES - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.092372
+0.10%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Jones DAO (JONES) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:40:05 (UTC+8)

Jones DAO (JONES) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.090513
24 h:n matalin
$ 0.093042
24 h:n korkein

$ 0.090513
$ 0.093042
$ 28.39
$ 0.0479747
+0.66%

+0.14%

-13.46%

-13.46%

Jones DAO (JONES) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.092359. Viimeisen 24 tunnin aikana JONES on vaihdellut alimmillaan $ 0.090513 ja korkeimmillaan $ 0.093042 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. JONES-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 28.39, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0479747.

Lyhyen aikavälin tuloksissa JONES on muuttunut +0.66% viimeisen tunnin aikana, +0.14% 24 tunnin aikana ja -13.46% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Jones DAO (JONES) -rahakkeen markkinatiedot

$ 479.28K
--
$ 923.72K
5.19M
10,000,000.0
Jones DAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 479.28K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. JONES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.19M ja sen kokonaistarjonta on 10000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 923.72K.

Jones DAO (JONES) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Jones DAO – USD -hinta muuttui $ +0.00013143.
Viimeisten 30 päivän aikana Jones DAO – USD -hinnan muutos oli $ -0.0239157073.
Viimeisten 60 päivän aikana Jones DAO – USD -hinnan muutos oli $ +0.0208126850.
Viimeisten 90 päivän aikana Jones DAO – USD -hinnan muutos oli $ +0.0083617113167354.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00013143+0.14%
30 päivää$ -0.0239157073-25.89%
60 päivää$ +0.0208126850+22.53%
90 päivää$ +0.0083617113167354+9.95%

Mikä on Jones DAO (JONES)

Jones DAO is a yield, strategy, and liquidity protocol for options, with vaults that enable 1-click access to institutional-grade options strategies while unlocking liquidity and capital efficiency for DeFi options with yield-bearing options-backed asset tokens.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Jones DAO (JONES) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Jones DAO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Jones DAO (JONES) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Jones DAO (JONES) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Jones DAO-rahakkeelle.

Tarkista Jones DAO-rahakkeen hintaennuste nyt!

JONES paikallisiin valuuttoihin

Jones DAO (JONES) -rahakkeen tokenomiikka

Jones DAO (JONES) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää JONES-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Jones DAO (JONES)”

Paljonko Jones DAO (JONES) on arvoltaan tänään?
JONES-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.092359 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on JONES-USD-parin nykyinen hinta?
JONES -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.092359. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Jones DAO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen JONES markkina-arvo on $ 479.28K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on JONES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
JONES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.19M USD.
Mikä oli JONES-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
JONES saavutti ATH-hinnaksi 28.39 USD.
Mikä oli JONES-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
JONES-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0479747 USD.
Mikä on JONES-rahakkeen treidausvolyymi?
JONES-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko JONES tänä vuonna korkeammalle?
JONES saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso JONES-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
