JokInTheBox – hinta (JOK)

Ei listattu

1JOK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+1.10%1D
Reaaliaikainen JokInTheBox (JOK) -hintakaavio
JokInTheBox (JOK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.40%

+1.18%

-20.00%

-20.00%

JokInTheBox (JOK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana JOK on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. JOK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa JOK on muuttunut +0.40% viimeisen tunnin aikana, +1.18% 24 tunnin aikana ja -20.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

JokInTheBox (JOK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 144.94K
$ 144.94K$ 144.94K

--
----

$ 196.53K
$ 196.53K$ 196.53K

573.04B
573.04B 573.04B

777,000,000,000.0
777,000,000,000.0 777,000,000,000.0

JokInTheBox-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 144.94K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. JOK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 573.04B ja sen kokonaistarjonta on 777000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 196.53K.

JokInTheBox (JOK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana JokInTheBox – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana JokInTheBox – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana JokInTheBox – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana JokInTheBox – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+1.18%
30 päivää$ 0-32.13%
60 päivää$ 0-51.37%
90 päivää$ 0--

Mikä on JokInTheBox (JOK)

Maximize returns with our MEV Sandwich Attacks, Sniper Copy Trading, and social AI bots for passive income on our platform!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

JokInTheBox (JOK) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

JokInTheBox-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon JokInTheBox (JOK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko JokInTheBox (JOK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita JokInTheBox-rahakkeelle.

Tarkista JokInTheBox-rahakkeen hintaennuste nyt!

JOK paikallisiin valuuttoihin

JokInTheBox (JOK) -rahakkeen tokenomiikka

JokInTheBox (JOK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää JOK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”JokInTheBox (JOK)”

Paljonko JokInTheBox (JOK) on arvoltaan tänään?
JOK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on JOK-USD-parin nykyinen hinta?
JOK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on JokInTheBox-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen JOK markkina-arvo on $ 144.94K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on JOK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
JOK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 573.04B USD.
Mikä oli JOK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
JOK saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli JOK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
JOK-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on JOK-rahakkeen treidausvolyymi?
JOK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko JOK tänä vuonna korkeammalle?
JOK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso JOK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.