JOKER-logo

JOKER – hinta (JOKER)

Ei listattu

1JOKER - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+1.20%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen JOKER (JOKER) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:15:45 (UTC+8)

JOKER (JOKER) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.28%

-2.28%

-2.28%

JOKER (JOKER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana JOKER on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. JOKER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa JOKER on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +1.28% 24 tunnin aikana ja -2.28% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

JOKER (JOKER) -rahakkeen markkinatiedot

$ 32.53K
$ 32.53K$ 32.53K

--
----

$ 32.53K
$ 32.53K$ 32.53K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

JOKER-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 32.53K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. JOKER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 32.53K.

JOKER (JOKER) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana JOKER – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana JOKER – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana JOKER – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana JOKER – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+1.28%
30 päivää$ 0-67.33%
60 päivää$ 0-70.65%
90 päivää$ 0--

Mikä on JOKER (JOKER)

Not just a meme, but also a lifestyle. JOKER: Not Just a Meme, But a Lifestyle In the world of blockchain, JOKER is more than just a meme coin—it’s a culture, an attitude, and a symbol of breaking the rules and disrupting the norm. JOKER represents not only trading and wealth but also a bold and carefree way of life, embracing freedom and fearless exploration. Why Choose JOKER? Cultural Resonance 🎭 – JOKER is not just for traders; it’s for thinkers, risk-takers, and those who refuse to conform. It embodies the spirit of rebellion, creativity, and limitless possibility. Community-Driven 🌎 – Built and powered by a global network of like-minded individuals, JOKER thrives on decentralization, ensuring that every holder plays a part in shaping its future. Innovative Economy 💰 – JOKER goes beyond transactions. We are building an ecosystem that integrates NFTs, DAO governance, on-chain voting, social incentives, and more. JOKER is not just another token—it’s a statement. A movement. A way of life. Are you in? 🚀

JOKER (JOKER) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

JOKER-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon JOKER (JOKER) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko JOKER (JOKER) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita JOKER-rahakkeelle.

Tarkista JOKER-rahakkeen hintaennuste nyt!

JOKER paikallisiin valuuttoihin

JOKER (JOKER) -rahakkeen tokenomiikka

JOKER (JOKER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää JOKER-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”JOKER (JOKER)”

Paljonko JOKER (JOKER) on arvoltaan tänään?
JOKER-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on JOKER-USD-parin nykyinen hinta?
JOKER -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on JOKER-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen JOKER markkina-arvo on $ 32.53K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on JOKER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
JOKER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli JOKER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
JOKER saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli JOKER-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
JOKER-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on JOKER-rahakkeen treidausvolyymi?
JOKER-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko JOKER tänä vuonna korkeammalle?
JOKER saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso JOKER-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:15:45 (UTC+8)

