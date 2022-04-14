Joi (JOI) -rahakkeen tokenomiikka

Joi (JOI) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Joi (JOI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Joi (JOI) -rahakkeen tiedot

Joi is an AI meme fair launched on SOL, with an incoming consumer AI app.

  • app launch next week
  • eco partnering in 4 weeks (and CEX listing announcement)
  • dev sold to less than 2.5% holding, community control majority
  • you are one of the earliest communities to get in
  • US/Chinese/Korean communities, also expanding to Turkey, Malaysia, PH and others (to update the list later)
  • serious AI dev team, Tencent background
  • full function AI companion app: AI agent with adult contents, UGC AI agent, agent marketplace, $joi to function as payment

Virallinen verkkosivusto:
https://myjoi.ai/

Joi (JOI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Joi (JOI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 6.98K
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1.00B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 6.98K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.01560474
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.0000040
Nykyinen hinta:
$ 0
Joi (JOI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Joi (JOI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä JOI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta JOI-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät JOI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu JOI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

JOI-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne JOI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? JOI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.