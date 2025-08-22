Lisätietoja JITOSOL-rahakkeesta

Jito Staked SOL-logo

Jito Staked SOL – hinta (JITOSOL)

Ei listattu

1JITOSOL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$223.71
$223.71$223.71
-2.60%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Jito Staked SOL (JITOSOL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:13:47 (UTC+8)

Jito Staked SOL (JITOSOL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 220.31
$ 220.31$ 220.31
24 h:n matalin
$ 231.36
$ 231.36$ 231.36
24 h:n korkein

$ 220.31
$ 220.31$ 220.31

$ 231.36
$ 231.36$ 231.36

$ 339.52
$ 339.52$ 339.52

$ 0.57898
$ 0.57898$ 0.57898

+0.22%

-3.07%

-5.53%

-5.53%

Jito Staked SOL (JITOSOL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $224.13. Viimeisen 24 tunnin aikana JITOSOL on vaihdellut alimmillaan $ 220.31 ja korkeimmillaan $ 231.36 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. JITOSOL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 339.52, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.57898.

Lyhyen aikavälin tuloksissa JITOSOL on muuttunut +0.22% viimeisen tunnin aikana, -3.07% 24 tunnin aikana ja -5.53% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Jito Staked SOL (JITOSOL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.76B
$ 2.76B$ 2.76B

--
----

$ 2.76B
$ 2.76B$ 2.76B

12.34M
12.34M 12.34M

12,341,764.30892115
12,341,764.30892115 12,341,764.30892115

Jito Staked SOL-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.76B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. JITOSOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 12.34M ja sen kokonaistarjonta on 12341764.30892115. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.76B.

Jito Staked SOL (JITOSOL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Jito Staked SOL – USD -hinta muuttui $ -7.1074198329756.
Viimeisten 30 päivän aikana Jito Staked SOL – USD -hinnan muutos oli $ -20.8798163220.
Viimeisten 60 päivän aikana Jito Staked SOL – USD -hinnan muutos oli $ +87.7727371890.
Viimeisten 90 päivän aikana Jito Staked SOL – USD -hinnan muutos oli $ +13.7008926301755.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -7.1074198329756-3.07%
30 päivää$ -20.8798163220-9.31%
60 päivää$ +87.7727371890+39.16%
90 päivää$ +13.7008926301755+6.51%

Mikä on Jito Staked SOL (JITOSOL)

The first liquid staking derivative on Solana to include MEV rewards. Tracks the price of SOL while accruing staking and MEV rewards. Yield is accrued in the price so it will steadily appreciate vs. SOL.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Jito Staked SOL (JITOSOL) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Jito Staked SOL-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Jito Staked SOL (JITOSOL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Jito Staked SOL (JITOSOL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Jito Staked SOL-rahakkeelle.

Tarkista Jito Staked SOL-rahakkeen hintaennuste nyt!

JITOSOL paikallisiin valuuttoihin

Jito Staked SOL (JITOSOL) -rahakkeen tokenomiikka

Jito Staked SOL (JITOSOL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää JITOSOL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Jito Staked SOL (JITOSOL)”

Paljonko Jito Staked SOL (JITOSOL) on arvoltaan tänään?
JITOSOL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 224.13 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on JITOSOL-USD-parin nykyinen hinta?
JITOSOL -USD-parin nykyinen hinta on $ 224.13. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Jito Staked SOL-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen JITOSOL markkina-arvo on $ 2.76B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on JITOSOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
JITOSOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 12.34M USD.
Mikä oli JITOSOL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
JITOSOL saavutti ATH-hinnaksi 339.52 USD.
Mikä oli JITOSOL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
JITOSOL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.57898 USD.
Mikä on JITOSOL-rahakkeen treidausvolyymi?
JITOSOL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko JITOSOL tänä vuonna korkeammalle?
JITOSOL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso JITOSOL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:13:47 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

