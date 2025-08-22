Lisätietoja JIN-rahakkeesta

JinPeng-logo

JinPeng – hinta (JIN)

Ei listattu

1JIN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00015038
$0.00015038$0.00015038
-3.50%1D
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen JinPeng (JIN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:03:00 (UTC+8)

JinPeng (JIN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00143454
$ 0.00143454$ 0.00143454

$ 0
$ 0$ 0

+1.24%

-3.26%

-16.48%

-16.48%

JinPeng (JIN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana JIN on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. JIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00143454, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa JIN on muuttunut +1.24% viimeisen tunnin aikana, -3.26% 24 tunnin aikana ja -16.48% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

JinPeng (JIN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 128.23K
$ 128.23K$ 128.23K

--
----

$ 128.23K
$ 128.23K$ 128.23K

852.76M
852.76M 852.76M

852,763,837.4703933
852,763,837.4703933 852,763,837.4703933

JinPeng-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 128.23K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. JIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 852.76M ja sen kokonaistarjonta on 852763837.4703933. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 128.23K.

JinPeng (JIN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana JinPeng – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana JinPeng – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana JinPeng – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana JinPeng – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.26%
30 päivää$ 0+440.33%
60 päivää$ 0+609.48%
90 päivää$ 0--

Mikä on JinPeng (JIN)

JinPeng (JIN) is a Memecoin developed in the Poitifi area with the main purpose of elevating the matter of politics in a funny and amusing way while also trying to mock the wrong politics that always put people's lives and interests at risk. The functionality of the JIN token remains in being a tokenised meme resembling China's president to put the main focus on the wrong politics taken to action by the guy himself!

JinPeng (JIN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

JinPeng-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon JinPeng (JIN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko JinPeng (JIN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita JinPeng-rahakkeelle.

Tarkista JinPeng-rahakkeen hintaennuste nyt!

JIN paikallisiin valuuttoihin

JinPeng (JIN) -rahakkeen tokenomiikka

JinPeng (JIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää JIN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”JinPeng (JIN)”

Paljonko JinPeng (JIN) on arvoltaan tänään?
JIN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on JIN-USD-parin nykyinen hinta?
JIN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on JinPeng-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen JIN markkina-arvo on $ 128.23K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on JIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
JIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 852.76M USD.
Mikä oli JIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
JIN saavutti ATH-hinnaksi 0.00143454 USD.
Mikä oli JIN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
JIN-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on JIN-rahakkeen treidausvolyymi?
JIN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko JIN tänä vuonna korkeammalle?
JIN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso JIN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:03:00 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

