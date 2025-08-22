Lisätietoja JIFF-rahakkeesta

JIFF-rahakkeen hintatiedot

JIFF-rahakkeen virallinen verkkosivusto

JIFF-rahakkeen tokenomiikka

JIFF-rahakkeen hintaennuste

Jiffpom-logo

Jiffpom – hinta (JIFF)

Ei listattu

1JIFF - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00021025
$0.00021025$0.00021025
-1.90%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Jiffpom (JIFF) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:02:46 (UTC+8)

Jiffpom (JIFF) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.101729
$ 0.101729$ 0.101729

$ 0
$ 0$ 0

+0.98%

-1.90%

-13.76%

-13.76%

Jiffpom (JIFF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana JIFF on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. JIFF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.101729, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa JIFF on muuttunut +0.98% viimeisen tunnin aikana, -1.90% 24 tunnin aikana ja -13.76% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Jiffpom (JIFF) -rahakkeen markkinatiedot

$ 20.90K
$ 20.90K$ 20.90K

--
----

$ 20.90K
$ 20.90K$ 20.90K

99.42M
99.42M 99.42M

99,421,402.2097
99,421,402.2097 99,421,402.2097

Jiffpom-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 20.90K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. JIFF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 99.42M ja sen kokonaistarjonta on 99421402.2097. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 20.90K.

Jiffpom (JIFF) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Jiffpom – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Jiffpom – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Jiffpom – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Jiffpom – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.90%
30 päivää$ 0-39.63%
60 päivää$ 0-8.55%
90 päivää$ 0--

Mikä on Jiffpom (JIFF)

Jiffpom is a world-famous Pomeranian dog and social media sensation, known for his adorable fluffy appearance, playful personality, and incredible tricks. With millions of followers on platforms like Instagram and TikTok, Jiffpom captivates audiences with his charming poses, stylish outfits, and endearing videos. Recognized by Guinness World Records for his speed and agility, he’s not just a cute face but also a talented performer, making him a beloved figure in pop culture and among pet lovers worldwide.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Jiffpom (JIFF) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Jiffpom-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Jiffpom (JIFF) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Jiffpom (JIFF) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Jiffpom-rahakkeelle.

Tarkista Jiffpom-rahakkeen hintaennuste nyt!

JIFF paikallisiin valuuttoihin

Jiffpom (JIFF) -rahakkeen tokenomiikka

Jiffpom (JIFF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää JIFF-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Jiffpom (JIFF)”

Paljonko Jiffpom (JIFF) on arvoltaan tänään?
JIFF-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on JIFF-USD-parin nykyinen hinta?
JIFF -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Jiffpom-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen JIFF markkina-arvo on $ 20.90K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on JIFF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
JIFF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 99.42M USD.
Mikä oli JIFF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
JIFF saavutti ATH-hinnaksi 0.101729 USD.
Mikä oli JIFF-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
JIFF-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on JIFF-rahakkeen treidausvolyymi?
JIFF-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko JIFF tänä vuonna korkeammalle?
JIFF saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso JIFF-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Jiffpom (JIFF) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

