JETT CRYPTO-logo

JETT CRYPTO – hinta (JETT)

Ei listattu

1JETT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.091973
$0.091973$0.091973
-0.70%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen JETT CRYPTO (JETT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:51:58 (UTC+8)

JETT CRYPTO (JETT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.091173
$ 0.091173$ 0.091173
24 h:n matalin
$ 0.092697
$ 0.092697$ 0.092697
24 h:n korkein

$ 0.091173
$ 0.091173$ 0.091173

$ 0.092697
$ 0.092697$ 0.092697

$ 1.048
$ 1.048$ 1.048

$ 0.083634
$ 0.083634$ 0.083634

-0.21%

-0.77%

+8.23%

+8.23%

JETT CRYPTO (JETT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.091973. Viimeisen 24 tunnin aikana JETT on vaihdellut alimmillaan $ 0.091173 ja korkeimmillaan $ 0.092697 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. JETT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.048, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.083634.

Lyhyen aikavälin tuloksissa JETT on muuttunut -0.21% viimeisen tunnin aikana, -0.77% 24 tunnin aikana ja +8.23% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

JETT CRYPTO (JETT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.65M
$ 2.65M$ 2.65M

--
----

$ 9.20M
$ 9.20M$ 9.20M

28.77M
28.77M 28.77M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

JETT CRYPTO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.65M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. JETT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 28.77M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.20M.

JETT CRYPTO (JETT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana JETT CRYPTO – USD -hinta muuttui $ -0.00071470675700693.
Viimeisten 30 päivän aikana JETT CRYPTO – USD -hinnan muutos oli $ -0.0491330986.
Viimeisten 60 päivän aikana JETT CRYPTO – USD -hinnan muutos oli $ -0.0470090466.
Viimeisten 90 päivän aikana JETT CRYPTO – USD -hinnan muutos oli $ -0.09426092591934843.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00071470675700693-0.77%
30 päivää$ -0.0491330986-53.42%
60 päivää$ -0.0470090466-51.11%
90 päivää$ -0.09426092591934843-50.61%

Mikä on JETT CRYPTO (JETT)

Jett is a cutting-edge cryptocurrency designed to decentralize finance and empower users with greater control over their financial future. The primary objective of launching Jett Coin is to support and advance space exploration efforts. Decentralization: Our mission is to decentralize financial systems, breaking down barriers and providing equal access to financial opportunities for everyone.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

JETT CRYPTO (JETT) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

JETT CRYPTO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon JETT CRYPTO (JETT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko JETT CRYPTO (JETT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita JETT CRYPTO-rahakkeelle.

Tarkista JETT CRYPTO-rahakkeen hintaennuste nyt!

JETT paikallisiin valuuttoihin

JETT CRYPTO (JETT) -rahakkeen tokenomiikka

JETT CRYPTO (JETT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää JETT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”JETT CRYPTO (JETT)”

Paljonko JETT CRYPTO (JETT) on arvoltaan tänään?
JETT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.091973 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on JETT-USD-parin nykyinen hinta?
JETT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.091973. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on JETT CRYPTO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen JETT markkina-arvo on $ 2.65M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on JETT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
JETT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 28.77M USD.
Mikä oli JETT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
JETT saavutti ATH-hinnaksi 1.048 USD.
Mikä oli JETT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
JETT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.083634 USD.
Mikä on JETT-rahakkeen treidausvolyymi?
JETT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko JETT tänä vuonna korkeammalle?
JETT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso JETT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.