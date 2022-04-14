jeo rogen (ROGEN) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu jeo rogen (ROGEN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
jeo rogen (ROGEN) -rahakkeen tiedot

Jeo Rogen is an animated parody started by fans of JRE (the #1 IRL podcast) that blurs the lines of fiction and reality with its hysterical comedy and satire of real world events. Jeo Rogen talks with politicians, celebrities, influencers, comedians, and everyone in between by using A.I. technology to bring them to life in his animated studio. Jeo even has his own comedy special! Anything can happen on the Jeo Rogen animated podcast!

https://jeorogensol.xyz

jeo rogen (ROGEN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu jeo rogen (ROGEN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 560.42K
$ 560.42K$ 560.42K
Kokonaistarjonta:
$ 999.01M
$ 999.01M$ 999.01M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.01M
$ 999.01M$ 999.01M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 560.42K
$ 560.42K$ 560.42K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00191537
$ 0.00191537$ 0.00191537
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00011082
$ 0.00011082$ 0.00011082
Nykyinen hinta:
$ 0.00056057
$ 0.00056057$ 0.00056057

jeo rogen (ROGEN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

jeo rogen (ROGEN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä ROGEN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ROGEN-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät ROGEN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ROGEN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

ROGEN-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne ROGEN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ROGEN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.