Jeo Boden-logo

Jeo Boden – hinta (BODEN)

Ei listattu

1BODEN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00252452
$0.00252452$0.00252452
-1.70%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Jeo Boden (BODEN) -hintakaavio
Jeo Boden (BODEN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00248463
$ 0.00248463$ 0.00248463
24 h:n matalin
$ 0.0025767
$ 0.0025767$ 0.0025767
24 h:n korkein

$ 0.00248463
$ 0.00248463$ 0.00248463

$ 0.0025767
$ 0.0025767$ 0.0025767

$ 1.04
$ 1.04$ 1.04

$ 0.00175942
$ 0.00175942$ 0.00175942

+0.67%

-1.72%

-2.34%

-2.34%

Jeo Boden (BODEN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00252452. Viimeisen 24 tunnin aikana BODEN on vaihdellut alimmillaan $ 0.00248463 ja korkeimmillaan $ 0.0025767 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BODEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.04, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00175942.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BODEN on muuttunut +0.67% viimeisen tunnin aikana, -1.72% 24 tunnin aikana ja -2.34% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Jeo Boden (BODEN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M

--
----

$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M

690.33M
690.33M 690.33M

690,325,163.0
690,325,163.0 690,325,163.0

Jeo Boden-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.75M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BODEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 690.33M ja sen kokonaistarjonta on 690325163.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.75M.

Jeo Boden (BODEN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Jeo Boden – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Jeo Boden – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004762022.
Viimeisten 60 päivän aikana Jeo Boden – USD -hinnan muutos oli $ -0.0005076691.
Viimeisten 90 päivän aikana Jeo Boden – USD -hinnan muutos oli $ -0.000418072723035129.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.72%
30 päivää$ -0.0004762022-18.86%
60 päivää$ -0.0005076691-20.10%
90 päivää$ -0.000418072723035129-14.20%

Mikä on Jeo Boden (BODEN)

The $BODEN token, also known as the Joe Boden token, is a memecoin that humorously references Joe Biden.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Jeo Boden (BODEN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Jeo Boden-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Jeo Boden (BODEN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Jeo Boden (BODEN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Jeo Boden-rahakkeelle.

Tarkista Jeo Boden-rahakkeen hintaennuste nyt!

BODEN paikallisiin valuuttoihin

Jeo Boden (BODEN) -rahakkeen tokenomiikka

Jeo Boden (BODEN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BODEN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Jeo Boden (BODEN)”

Paljonko Jeo Boden (BODEN) on arvoltaan tänään?
BODEN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00252452 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BODEN-USD-parin nykyinen hinta?
BODEN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00252452. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Jeo Boden-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BODEN markkina-arvo on $ 1.75M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BODEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BODEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 690.33M USD.
Mikä oli BODEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BODEN saavutti ATH-hinnaksi 1.04 USD.
Mikä oli BODEN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BODEN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00175942 USD.
Mikä on BODEN-rahakkeen treidausvolyymi?
BODEN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BODEN tänä vuonna korkeammalle?
BODEN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BODEN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
